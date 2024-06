Köln (ots) - Das deutsche Systemhaus Telonic, Spezialist für Planung, Aufbau und

Betrieb hochsicherer Unternehmensnetzwerke, ist eine umfassende Partnerschaft

mit Arista Networks eingegangen. Arista ist ein führender Anbieter von

skalierbaren Hochleistungsnetzwerken mit Ultra-low-Latenzzeiten für

Rechenzentren und Cloud Computing-Umgebungen. Die neue Kooperation versetzt

Telonic in die Lage, seinen Kunden ein noch breiteres Spektrum an Produkten für

den Einsatz in IT-Netzwerken anzubieten.



Michael Sicklinger, Sales Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz

bei der Arista Networks GmbH, erklärt: "Wir freuen uns sehr, mit Telonic eines

der führenden deutschen Systemhäuser auf dem Gebiet IT-Netzwerke als Partner an

unserer Seite zu haben. Telonic ist dafür bekannt, für seine Kunden das Stück

Extrameile zu gehen, um eine wirklich umfassende Kundenzufriedenheit zu

erreichen."









Für Telonic ist die Zusammenarbeit mit Arista Networks ein weiterer wichtiger

Meilenstein in einem ganzen Spektrum von Partnerschaften mit unterschiedlichen

Hard- und Softwareherstellern aus der ganzen Welt. Das Team von Telonic setzt

für jeden Unternehmenskunden die passende IT-Architektur auf, wobei die

jeweiligen Produkte der unterschiedlichen Partner miteinander verknüpft zum

Einsatz kommen. Dabei wird jede Architektur auf drei Säulen aufgesetzt: Network,

Security und Analytics. Im Ergebnis entsteht eine homogene Funktionalität über

alle drei Bereiche hinweg, die hochverfügbar und sicher ist.



Telonic-Chef Andreas Schlechter betont die Unabhängigkeit seines Unternehmens

bei der Auswahl der Produkte: "Wir arbeiten in jeder IT-Disziplin unabhängig von

spezifischen Herstellern. Das erlaubt uns, für jeden Bereich die optimale Lösung

anbieten zu können." Die Erweiterung der Produktpalette durch die neue

Kooperation mit Arista Networks fügt sich nahtlos in das Drei-Säulen-Konzept aus

Network, Security und Analytics ein.



Cloud-Network-Architektur mit Arista EOS



Arista bietet effiziente, zuverlässige und leistungsfähige

Cloud-Network-Architekturen auf Basis von 10, 25, 40, 50, 100 und 400

Gbps-Plattformen mit dem Betriebssystem Arista EOS an. Dieses basiert auf einer

offenen, programmierbaren und robusten State-Sharing-Architektur, die eine

maximale Systemverfügbarkeit mit sich bringt, die Anschaffungs- und

Betriebskosten durch Vereinfachung reduziert und die Business-Agilität stärkt.

Die Arista EOS-Software ermöglicht Programmierbarkeit auf allen Ebenen,

einschließlich eAPI, EOS SDK, Linux und DevOps-Integration und bietet eine Seite 2 ► Seite 1 von 2



