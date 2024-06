Düsseldorf (ots) - Der "Chemicals M&A Report 2024" von Kearney zeigt: In den

nächsten anderthalb Jahren wird ein Anstieg bei Fusionen und Übernahmen im

Chemiesektor erwartet. Über 50 Prozent der befragten Führungskräfte der Branche

prognostizieren dabei eine steigende Bedeutung von M&A auch zum Erreichten von

Nachhaltigkeitszielen. Expertinnen und Experten von Kearney haben die globalen

Aktivitäten in der Chemieindustrie unter Berücksichtigung verschiedener Themen

wie Nachhaltigkeit, das makroökonomische Umfeld nach der Pandemie und das

Hochzinsumfeld untersucht. Europa bleibt demnach ein herausfordernder Ort für

M&A-Geschäfte.



Wie sieht der Branchentrend im Chemiesektor für das laufende Jahr und die

kommenden Monate aus? Und wie sind die Prognosen für Fusionen und Übernahmen im

Chemiesektor? Darüber berichtet der diesjährige Report "Chemicals M&A: deal

activity remains sluggish but rebound signs are there" (https://www.kearney.com/

industry/chemicals/article/2024-chemicals-executive-m-a-report) von Kearney.







2022 auf 26 Prozent im Jahr 2023 zurück, während der Deal-Anteil in Asien und

Nordamerika stieg. "Das Interesse an M&A und Portfoliooptimierungen im

Chemiesektor nimmt wieder zu", stellt Tobias Lewe fest, Kearney-Partner und

Co-Autor des Chemicals M&A Report 2024. "Wir gehen davon aus, dass zeitnah eher

kleine bis mittelgroße Deals dominieren werden als die Mega-Deals, die wir in

der Vergangenheit gesehen haben." Nach dem durch starke Marktverunsicherung

sowie eine Verschlechterung der Kostenposition für die Chemie in Europe

verursachten Rückgang ausländischer Investitionen, wird Europa weiterhin für

Außenstehende ein herausfordernder Ort für M&A-Geschäfte bleiben, so Lewe. Seine

Prognose: "Generell werden Deals weiterhin teuer sein, da die

Bewertungskennzahlen und Deal-Multiples weiterhin relativ hoch sind."



Anhaltspunkte für eine Zunahme der M&A-Aktivitäten



Die neue und 10. Ausgabe des Chemicals M&A Report untersucht die verschiedenen

Faktoren, die laut Prognose von Kearney zu einer schrittweisen Zunahme der

M&A-Aktivitäten in den nächsten zwölf bis 18 Monaten führen werden. Dazu gehören

weiterhin strenge regulatorische Rahmenbedingungen für Unternehmen und

umweltbezogene Selbstverpflichtungen der Unternehmen selbst, verbunden mit dem

Überdenken ausgewählter Portfoliobestandteile oder gar einzelner Standorte.

Dieser Veränderungsdruck trifft auf gefüllte Investitionskassen auf Seiten von



