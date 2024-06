Goldman Sachs und die Bank of America (BofA) haben die Zeekr-Aktie mit "Buy" eingestuft. Goldman-Analystin Tina Hou hat dabei ein Zwölf-Monats-Kursziel von 34 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 33 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. BofA-Analyst Ming Hsun Lee ist sogar noch etwas bullisher und sieht die Titel in den kommenden Monaten auf 35 US-Dollar steigen, was einem Kurspotenzial von über 37 Prozent entspricht.

"Wir sind der Ansicht, dass Zeekr gut positioniert ist, um vom Aufstieg der einheimischen Marken, der Premiumisierung und den Elektrifizierungstrends auf dem chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge zu profitieren", so BofA-Analyst Lee.