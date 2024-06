Vancouver, British Columbia – 4. Juni 2024 / IRW-Press / Lancaster Resources Inc. (CSE:LCR) (OTCQB: LANRF) (FWB:6UF0) („Lancaster“), ein Explorationsunternehmen für kritische Mineralien, freut sich, die Berufung von Paola Rojas zum Mitglied seines Advisory Boards bekannt zu geben. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung in den Bereichen Metalle, Energie und Technologieinvestitionen wird Paola Rojas strategische Einsichten und Führung liefern, um das Wachstum und die Entwicklung von Lancaster zu fördern.

Paola Rojas ist eine anerkannte Unternehmensberaterin, Investorin und Direktorin mit einer beachtlichen Erfolgsbilanz auf den australischen und amerikanischen Märkten. Als Principal bei Synergy Resource Capital hat sie zahlreiche erfolgreiche Initiativen geleitet und Fusionen, Übernahmen und Kapitalbeschaffungsmaßnahmen im Wert von mehr als 80 Millionen USD mit Schwerpunkt auf Lithium, Kupfer und Edelmetallen betreut. Ihr Fachwissen in den Bereichen grenzüberschreitende Transaktionen, Finanzanalyse und Investor Relations wird für Lancaster im Zuge des weiteren Ausbaus des Projektportfolios von großem Nutzen sein.

Synergy Resource Capital wurde 2014 mit Sitz in Sydney (Australien) gegründet und ist weltweit tätig. Die Firma konzentriert sich auf Rohstoff- und Technologieunternehmen im Frühstadium und kombiniert Kapital, Ideen und Partnerschaften, um Werte zu erschließen. Synergy Resource Capital profitiert in hohem Maße von Paolas Führungsqualitäten bei der Bewältigung komplexer Marktdynamiken und ihren umfangreichen Kontakten in ganz Amerika sowie in den sozialen Medien.

„Wir freuen uns sehr, Paola in unserem Advisory Board begrüßen zu dürfen“, so Penny White, ihres Zeichens CEO von Lancaster Resources. „Ihr umfassendes Fachwissen und ihre internationale Perspektive passen perfekt zu den strategischen Zielen von Lancaster. Wir sind zuversichtlich, dass ihre Beiträge uns verhelfen werden, unsere Fähigkeit bei der Ermittlung und Erschließung aussichtsreicher Projekte in den Bereichen Lithium und Gold zu verbessern.“

Paola äußerte sich zu ihrer Ernennung wie folgt: „Ich freue mich darauf, dem Beraterteam von Lancaster Resources beizutreten und die Entwicklung des Unternehmens in diesen dynamischen Sektoren zu unterstützen. Der Fokus des Unternehmens auf nachhaltige und strategische Rohstofferschließung steht im Einklang mit meiner beruflichen Vision, und ich freue mich darauf, die zukünftigen Erfolge des Unternehmens mitzugestalten.“