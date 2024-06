NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag die Talfahrt der vergangenen Handelstage beschleunigt und den tiefsten Stand seit etwa vier Monaten erreicht. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 77,07 US-Dollar. Das waren 1,29 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Juli sank um 1,47 Dollar auf 72,75 Dollar.

Beide Notierungen rutschten jeweils auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar. Nachdem die Notierungen am Morgen nur vergleichsweise leicht gesunken waren, ging es mit den Preisen bis zum Mittag wieder stärker nach unten. Am Markt wurde der Preisrückgang unter anderem mit der Förderpolitik führender Ölstaaten erklärt, die im Verbund Opec+ organisiert sind.