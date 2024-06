FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag einen Teil seiner Vortagsgewinne abgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0865 US-Dollar, nachdem sie am Morgen noch über der Marke von 1,09 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0842 Dollar festgesetzt.

Der Dollar tendierte zu vielen Währungen fester, was auch den Euro unter Druck setzte. Besonders deutlich ging es mit der norwegischen Krone nach unten, sie verlor zum Dollar mehr als ein Prozent an Wert. Am Markt wurde auf den zuletzt deutlich gefallenen Ölpreis verwiesen, der die Krone zusätzlich belaste. Norwegen verfügt über große Erdölvorkommen und ist ein großer Öllieferant.