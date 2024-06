Berlin (ots) - Agri-Photovoltaik-Anlagen erlauben die Doppelernte aus

Landwirtschaft und Solarenergie. Besonders effizient sind Anlagen, die sich je

nach Sonnenstand in Position bringen lassen. Die nachgeführten Anlagen lassen

sich bisher in der Regel auf einer Achse kippen. Fischer & Consorten Kft. stellt

gemeinsam mit dem Produktentwickler ANYWHERE.SOLAR GmbH auf der Intersolar-Messe

jetzt ein System vor, das sich über zwei Achsen nachführen lässt. "Die Anlage

verfügt über modernste Sensorik und Steuerung und ist darauf ausgelegt, den

besten Gesamtertrag aus Solarenergie und Landwirtschaft zu generieren",

informiert Michael Manfred Fischer, Geschäftsführer von Fischer & Consorten, der

Anywhere Solar aus Oberalm in Österreich bei der Markteinführung ihres

Agri-PV-Produktes beratend begleitet. Die Messe Intersolar findet vom 19. bis

21. Juni 2024 in München statt. Infos zum neuen Produkt gibt es beim Stand

C4.614.



Bisherige Agri-PV-Systeme brauchen eine bestimmte Ausrichtung und Beschaffenheit

des Standortes, um einen guten Stromertrag zu erreichen. Einachsige

Nachführsysteme sind hier flexibler. Das System von Anywhere Solar kann sogar

auf zwei Ebenen nachgeführt werden: der Ost-West-Drehwinkel beträgt 360 Grad,

der Elevationswinkel reicht von 0 bis 85 Grad. "Unsere Tracker suchen sich die

Sonne immer selbst. Daher sind Ausrichtung und Grundriss der Aufstellfläche

irrelevant", informiert Martin Lublasser, CEO von Anywhere Solar. Die

Modulflächen von jeweils rund 75 Quadratmetern sind über Leichtbaufundamente im

Boden verankert. Die Nennleistung pro Anlage liegt bei bis zu 19 Kilowattpeak.

Auch eine Bewirtschaftung mit großen landwirtschaftlichen Maschinen ist möglich:

Stehen die Modultische in horizontaler Position, können Fahrzeuge von bis zu 4,3

Metern Höhe darunter durchfahren.









"Wir müssen viele unserer Flächen dual nutzen, um unsere Klimaziele zu

erreichen", erklärt Michael Manfred Fischer. Er ergänzt: "Die Technologie von

Anywhere Solar geht sowohl auf die Bedürfnisse der darunterliegenden Agrikultur

ein als auch auf dieaktuellen Witterungsbedingungen." Über ein Webportal mit

integrierter Kalenderfunktion kann die Beschattung und Bewässerung für die

Wachstumsbedingungen der Pflanzen optimiert werden. Auch bei

Extremwetterereignissen wie Hagel oder anhaltender Dürre kann die Struktur

gezielt eingesetzt werden.



"Über die Optimierung der landwirtschaftlichen Nutzung hinaus überzeugt das

System auch durch die Erträge von Sonnenenergie: Über das Jahr hinweg werden

rund 40 Prozent mehr Energie in die Netze eingespeist als bei starren Systemen

vergleichbarer Größe", sagt Michael Manfred Fischer. Dabei würden die

Mehrerträge vor allem in den Randzeiten des Tages anfallen. Das sei günstig für

den Eigenverbrauch, der in diesen Zeiten besonders hoch sei, könne aber auch

beim Stromverkauf höhere Erträge einbringen.



Schutz des Bodens



Die Agri-PV-Systeme reduzieren durch ihre patentierte Konstruktionsform die

Windlasten. Dadurch ist es möglich, sie mit Leichtbaufundamenten im Boden zu

verankern. "Der gewachsene Boden bleibt erhalten, schwere Baumaschinen für

dieFundierungsherstellung sind nicht erforderlich", erläutert Martin Lublasser.

Die Konstruktion sei ausgiebig im Windkanal getestet und bestätigt worden. Am

Ende ihres Einsatzes könnten die Fundamente vollständig zurückgebaut werden.



Vorstellung auf der Intersolar München



Fischer & Consorten sowie Anywhere Solar stellen das Agri-PV-System vom 19. bis

21. Juni auf der Fachmesse Intersolar in München vor. Am Stand C4.614 von

Fischer & Consorten gibt es weitere Informationen zur Produktneuheit.



Über Fischer & Consorten



Mehrwert für die Energiewende: Fischer & Consorten berät Energiekonzerne,

Produzenten und Investoren aus der Erneuerbaren-Energien-Branche. Dabei greift

Firmenchef Michael Manfred Fischer auf einen Schatz von zwei Jahrzehnten

Markterfahrung auf vier Kontinenten sowie ein starkes Branchennetzwerk zurück.

Kompetenzfelder des 2020 gegründeten Unternehmens sind die operative und

strategische Geschäftsführung, Unternehmensanalyse, Marktbewertung und

Potenzialerkennung, Bewertung, Entwicklung und Ausbau von

Unternehmensportfolios, Ausbau weltweiter Geschäftsaktivitäten sowie Entwicklung

und Koordination von Großprojekten im Renewables-Sektor. Übergeordnetes Ziel

ist, neue Mehrwerte für die betreuten Klienten zu schaffen. Dafür stellt Fischer

& Consorten kundenspezifische und projektbezogene Expertenteams zusammen. Das

deutsche Unternehmen mit Hauptsitz in Budapest hat Niederlassungen in Berlin,

Hamburg, Wien und Aarhus.



Pressekontakt:



Ansprechpartner Presse

Fischer & Consorten

Tom Lothar Fischer,

Fischer & Consorten

1037 Budapest,

Montevideo u. 3/A, Ungarn

Tel. +49 172 5755544,

mailto:tlf@fischer-consorten.de

http://www.fischer-consorten.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175123/5793528

OTS: Fischer & Consorten Kft





Erträge steigern"Wir müssen viele unserer Flächen dual nutzen, um unsere Klimaziele zuerreichen", erklärt Michael Manfred Fischer. Er ergänzt: "Die Technologie vonAnywhere Solar geht sowohl auf die Bedürfnisse der darunterliegenden Agrikulturein als auch auf dieaktuellen Witterungsbedingungen." Über ein Webportal mitintegrierter Kalenderfunktion kann die Beschattung und Bewässerung für dieWachstumsbedingungen der Pflanzen optimiert werden. Auch beiExtremwetterereignissen wie Hagel oder anhaltender Dürre kann die Strukturgezielt eingesetzt werden."Über die Optimierung der landwirtschaftlichen Nutzung hinaus überzeugt dasSystem auch durch die Erträge von Sonnenenergie: Über das Jahr hinweg werdenrund 40 Prozent mehr Energie in die Netze eingespeist als bei starren Systemenvergleichbarer Größe", sagt Michael Manfred Fischer. Dabei würden dieMehrerträge vor allem in den Randzeiten des Tages anfallen. Das sei günstig fürden Eigenverbrauch, der in diesen Zeiten besonders hoch sei, könne aber auchbeim Stromverkauf höhere Erträge einbringen.Schutz des BodensDie Agri-PV-Systeme reduzieren durch ihre patentierte Konstruktionsform dieWindlasten. Dadurch ist es möglich, sie mit Leichtbaufundamenten im Boden zuverankern. "Der gewachsene Boden bleibt erhalten, schwere Baumaschinen fürdieFundierungsherstellung sind nicht erforderlich", erläutert Martin Lublasser.Die Konstruktion sei ausgiebig im Windkanal getestet und bestätigt worden. AmEnde ihres Einsatzes könnten die Fundamente vollständig zurückgebaut werden.Vorstellung auf der Intersolar MünchenFischer & Consorten sowie Anywhere Solar stellen das Agri-PV-System vom 19. bis21. Juni auf der Fachmesse Intersolar in München vor. Am Stand C4.614 vonFischer & Consorten gibt es weitere Informationen zur Produktneuheit.Über Fischer & ConsortenMehrwert für die Energiewende: Fischer & Consorten berät Energiekonzerne,Produzenten und Investoren aus der Erneuerbaren-Energien-Branche. Dabei greiftFirmenchef Michael Manfred Fischer auf einen Schatz von zwei JahrzehntenMarkterfahrung auf vier Kontinenten sowie ein starkes Branchennetzwerk zurück.Kompetenzfelder des 2020 gegründeten Unternehmens sind die operative undstrategische Geschäftsführung, Unternehmensanalyse, Marktbewertung undPotenzialerkennung, Bewertung, Entwicklung und Ausbau vonUnternehmensportfolios, Ausbau weltweiter Geschäftsaktivitäten sowie Entwicklungund Koordination von Großprojekten im Renewables-Sektor. Übergeordnetes Zielist, neue Mehrwerte für die betreuten Klienten zu schaffen. Dafür stellt Fischer& Consorten kundenspezifische und projektbezogene Expertenteams zusammen. Dasdeutsche Unternehmen mit Hauptsitz in Budapest hat Niederlassungen in Berlin,Hamburg, Wien und Aarhus.Pressekontakt:Ansprechpartner PresseFischer & ConsortenTom Lothar Fischer,Fischer & Consorten1037 Budapest,Montevideo u. 3/A, UngarnTel. +49 172 5755544,mailto:tlf@fischer-consorten.dehttp://www.fischer-consorten.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175123/5793528OTS: Fischer & Consorten Kft