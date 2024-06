NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Buy" belassen. Der Einkaufsmanagerindex im französischen Baugewerbe sei im April im negativen Bereich geblieben, habe sich aber nicht mehr verschlechtert, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Das Vertrauen und die Erwartungen an die Preise in Frankreichs Bauindustrie hätten im Mai ins Negative gedreht./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / 18:39 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2024 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 113,2EUR auf Tradegate (04. Juni 2024, 13:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m