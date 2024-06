Digitaldienstleister Conclusion und diva-e schließen sich zusammen, um gemeinsam in der Digitalbranche neue Maßstäbe zu setzen / Powerhouse für Digital Experience und Business Transformation (FOTO) München/Utrecht (ots) - http://www.diva-e.com/ , der führende Dienstleister für Digital Experience in Deutschland, gab heute bekannt, dass er mit dem niederländischen Business-Transformations- und IT-Dienstleister Conclusion (https://www.conclusion.nl/en) eine Vereinbarung über einen Zusammenschluss getroffen hat. Gemeinsam werden Conclusion und diva-e zu einem starken Player auf dem westeuropäischen Markt für digitale

End-to-End-Unternehmenstransformationen. Conclusion wird diva-e in der nächsten Phase des organischen Wachstums und der strategischen Verstärkung aktiv unterstützen.



In den vergangenen zehn Jahren hat Conclusion ein erfolgreiches Unternehmen für Business Transformation und IT-Dienste in den Niederlanden sowie eine starke Nearshore-Organisation in Portugal, Spanien und Südafrika aufgebaut. Die Conclusion Group ist heute Marktführer in den Niederlanden mit einem Business-Ecosystem von über dreißig spezialisierten Einzelunternehmen und einem Umsatz von rund 500 Millionen Euro im Jahr 2023. Conclusion ist entschlossen, ein strategischer Partner für internationale Großunternehmen, Mittelständler und öffentliche Einrichtungen in Europa zu sein, und reagiert damit auf die wachsende Nachfrage seiner Kunden. Der Aufbau eines ebenso starken Partner-Ecosystem in Deutschland wie in den Niederlanden ist der wichtige nächste Schritt zur Erreichung dieses Ziels.