In einer Analyse der Marktpositionen von Siemens Energy und dem von General Electric abgespaltenen Wettbewerber GE Vernova hebt Analyst Mark Strouse von JPMorgan die Stärken von GE Vernova hervor. Er bestätigt seine "Overweight"-Einstufung für GE Vernova aufgrund einer überzeugenderen Investitionsgeschichte im Bereich Elektrifizierung. Für Siemens Energy sieht er jedoch neben einer schwachen Bilanz auch weiterhin Probleme im Windkraftsektor. Der Analyst, der bei TipRanks auf Platz 638 von 8.883 Wall-Street-Analysten landet, behält aufgrund dessen seine "Underweight"-Bewertung mit einem Kursziel von 13 Euro bei. Das Kursziel liegt über 48 Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag.

Nicholas Green, Analyst bei Bernstein, äußert sich ebenfalls kritisch über die Aktien von Siemens Energy. Er weist darauf hin, dass der Indien-Deal, bei dem Siemens Ende 2023 seiner ehemaligen Tochter durch den Kauf von Anteilen des Indien-Geschäfts zur Seite stand, Siemens Energy in Zukunft erhebliche finanzielle Belastungen bringen könnte. Bis 2028 muss Siemens Energy diese Anteile zum Marktwert zurückkaufen, was Kosten zwischen drei und sieben Milliarden Euro verursachen könnte. Aktuell würden diese Kosten auf etwa 5,2 Milliarden Euro geschätzt. Green betont, dass diese bevorstehende Belastung in den meisten Bewertungsmodellen wahrscheinlich nicht berücksichtigt wird. Bernsteins Kursziel liegt bei 15 Euro, knapp 41 Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag.

Trotz der zehnprozentigen Korrektur gegenüber dem Jahreshoch der vergangenen Woche haben sich die Aktien im laufenden Jahr immer noch mehr als verdoppelt und sind damit der Spitzenreiter im DAX. Derzeit raten laut TipRanks sechs Analysten die Aktie zu kaufen, fünf empfehlen sie zu halten und zwei Analysten sehen die Titel als Sell- oder Underweight-Kandidaten. Das mittlere Kursziel liegt bei 22,10 Euro, knapp neun Prozent unter dem derzeitigen Niveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

