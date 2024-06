Batteriemetalle auf der Überholspur! Mit aggressiver Exploration zum Erfolg!

Liebe Leserinnen und Leser,

Batteriemetalle sind auf der Überholspur!

Immer mehr Autobauer sichern sich direkte Beteiligungen an den begehrten Rohstoffen. Dadurch dass die Menge an benötigten Metallen zuletzt explodiert ist, kann die zukünftige Nachfrage nur mit vielen neuen Minen gedeckt werden.

Intensiv auf der Suche nach neuen Vorkommen ist Green Bridge Metals Corporation . Dieses Unternehmen ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von batteriemetall-reichen Mineralien und die Erschließung des Grundstücks Chrome-Puddy in der Thunder Bay Mining Division, in Ontario, Kanada, konzentriert. Eine bedeutende Nickelmineralisierung wurde hier erstmals 1964 am Puddy Lake entdeckt.

Flaggschiffprojekt Chrome-Puddy

Chrome-Puddy enthält eine nickelhaltige Magnetitmineralisierung mit großen Tonnagen und eine in der Vergangenheit produzierende Chromitmine, die sich beide in einer serpentinisierten ultramafischen Intrusion befinden.

Quelle: Green Bridge Minerals

Das Grundstück hat Explorationsziele für große Nickel-Mineralisierungen, hochgradige magmatische Nickel-Kupfer-PGM-Sulfidmineralisierungen und Chromit. Die bisher durchgeführten Bohrungen haben auf außergewöhnlich hochwertige Oberflächenvorkommen hingewiesen. Das Konzessionsgebiet ist 1.450 Hektar groß und deckt über 90 % der 7 km langen Streichlänge der “Chrome Puddy Ultramafic Intrusion” in der Region ab.

Green Bridge Metals stellt derzeit die Explorationspläne für 2024 fertig, um ein besseres Verständnis der Ausdehnung und des Gehalts dieser Mineralisierungsart zu entwickeln.