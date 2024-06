Auch Europa hat Berichten zufolge bereits Schritte ergriffen, um H5N1-Vogelgrippe-Impfstoffe zu erwerben oder herzustellen, die zum Schutz von gefährdeten Geflügel- und Molkereiarbeitern, Tierärzten und Labortechnikern eingesetzt werden könnten.

Bemerkenswert ist die hohe Sterblichkeitsrate, die bisher in Verbindung mit der Vogelgrippe auftritt. Sie liegt aktuell bei insgesamt fast 900 Fällen, die zwischen 2003 und 2024 registriert wurden, bei etwa 50 Prozent.

"Kurzfristig ist die Bedrohung sehr gering. Langfristig (in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten) bin ich jedoch viel besorgter. Man fragt sich natürlich, ob es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich dieses Virus auch beim Menschen ausbreiten kann", so der Spezialist für Infektionskrankheiten, Dr. Scott Roberts in einem Yale-Medicine-Artikel.

Er betont aber auch, dass die Sterblichkeitsrate bei einer möglichen Mensch-zu-Mensch-Übertragung auch mithilfe von Impfstoffen sinken könnte.

Mögliche H5N1-Profiteure

Zwar ist es bisher eher spekulativ, nur aufgrund der Vogelgrippe in Aktien entsprechender Impfstoff- und Medikamentenhersteller zu investieren. Doch daneben sprechen aktuell auch noch weitere Argumente für Gesundheits-Aktien.

So sind beispielsweise Pfizer-Aktien nach der COVID-19-Pandemie aufgrund einer nachlassenden Impfstoff-Nachfrage stark zurückgekommen und derzeit mit einer Dividendenrendite von 5,73 Prozent (04.06.2024) günstig bewertet. Das Unternehmen könnte im Fall der Fälle zusammen mit Kooperationspartner BioNTech schnell auf aktuelle Entwicklungen reagieren. Auch die Aktie des mRNA-Herstellers ist mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,14 nicht mehr teuer (04.06.2024).

Weitere Profiteure könnten Moderna, GlaxoSmithKline (GSK) und Sanofi sein. Während Moderna und GlaxoSmithKline zusammen mit CureVac H5N1-Impfstoffe entwickeln, verfügt Sanofi bereits über H5N1-Impfstoffstämme und kann bei Bedarf mit der Produktion beginnen. Sowohl GSK- als auch Sanofi-Aktien sind derzeit mit einer Dividendenrendite von 3,75 Prozent beziehungsweise 4,17 Prozent günstig bewertet (04.06.2024).

Weitere börsennotierte Firmen, die bereits einen H5N1-Impfstoff entwickeln, sind Takeda Pharmaceutical und AstraZeneca. Roche besitzt mit den antiviralen Mitteln Tamiflu und Xofluza Medikamente, die bei Viruserkrankungen zum Einsatz kommen, auch wenn zuletzt eine zunehmende H5N1-Resistenz gegenüber Tamiflu festgestellt wurde. Auch diese drei Aktien sind derzeit günstig bewertet.

Fazit Vogelgrippe-Aktien

Investitionen in die genannten Pharma- und Biotech-Unternehmen allein in der Erwartung einer Verschärfung der Vogelgrippeentwicklungen sind eher Spekulation. Doch selbst wenn wir sie ausklammern, treten immer wieder neue Krankheiten auf, für die sie Medikamente und Impfstoffe produzieren. Gleichzeitig sind ihre Aktien aktuell nicht mehr teuer, sodass sie langfristig aufholen könnten.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

