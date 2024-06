Die Bundesregierung hat beschlossen, ihre Bestände an Artilleriemunition deutlich aufzustocken, und setzt dabei auf den Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall. Das Verteidigungsministerium plant, einen bereits bestehenden Rahmenvertrag mit Rheinmetall um mindestens 200.000 Granaten des Kalibers 155 Millimeter zu erweitern, wie zuerst der Spiegel berichtet hat.

Der Auftrag bringt zusätzliche Kosten von rund 880 Millionen Euro mit sich. Diese Entscheidung fällt in eine Zeit, in der die Nachfrage nach solcher Munition weltweit stark gestiegen ist, nicht zuletzt aufgrund des anhaltenden Konflikts in der Ukraine.