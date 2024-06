Hamburg (ots) - Durch die zunehmende Diskussion um Elektromobilität sehen sich

Flottenbetreiber mit einer Vielzahl von Fragen konfrontiert. Shell Fleet

Solutions

(https://www.shell.de/geschaeftskunden/mobilitaet/shell-card-tankkarten.html)

unterzieht die drei größten Mythen bei der Umstellung von Unternehmensflotten

einem Realitätscheck und klärt auf, dass Ladeinfrastruktur nicht komplex sein

muss.



Die drei meistverbreiteten Mythen:





1. Hohe Investitionskosten: Die Vorstellung, dass die Umstellung aufElektrofahrzeuge mit höheren Gesamtkosten verbunden ist, erweist sich in derRealität als falsch. Die Betriebskosten einer elektrifizierten Flotte sindniedriger. Hinzu kommen Möglichkeiten zu steuerlichen Abschreibungen sowiegeringere Wartungskosten.2. Unzureichende Lademöglichkeiten: Das ist ein weiterer Mythos, der sichhartnäckig hält. Im letzten Jahr gab es jedoch in Deutschland bereits 88.000Normal- und 21.000 Schnellladepunkte. 80% der Unternehmen bietenLademöglichkeiten an ihren Firmenstandorten. Kontinuierlich wird das Ladenetzweiter ausgebaut und Reichweitenangst gehört der Vergangenheit an.3. Fehlendes Know-How: Viele Unternehmen beschäftigen sich schon seit längeremmit dem Thema Dekarbonisierung. Der Mythos, dass es im Fuhrparkmanagement anExpertise fehlt, trifft nicht zu. Vielmehr sehen Fuhrparkmanager ihre größteHerausforderung in der Umsetzung und der Anpassung firmeninterner Prozesse.Ladeinfrastruktur muss nicht komplex seinEine Ladeinfrastruktur muss nicht zwangsläufig komplex sein - je nachFuhrparkprofil können E-Fahrzeuge bereits heute die Anforderungen einer Flotteerfüllen. Zum Beispiel können AC-Ladesäulen am Unternehmensstandort oder beimMitarbeiter zu Hause ausreichend Kapazität für Pendler- undLast-Mile-Logistikfahrten unter 100 km bieten, da das Fahrzeug während dertypischerweise langen Standzeiten in der Nacht vollständig aufgeladen werdenkann. DC- und Schnelllader im öffentlichen Ladenetz sind zusätzlich hilfreich,wenn eine höhere durchschnittliche Strecke pro Tag gefahren werden muss, wie esbei regionalen Dienstleistern vor Ort mit mehreren kurzen Standzeiten am Tag derFall sein kann, beispielsweise bei Handwerkern.Wachsende Ladeinfrastruktur: Shell unterstützt E-Flotten europaweitDie heutige öffentliche Infrastruktur bietet bereits eine zuverlässigeStromversorgung für E-Flotten. Shell baut die Ladeinfrastruktur kontinuierlichaus, so beläuft sich das Roaming-Netz in Europa bereits auf über 680.000 und inDeutschland auf 137.000 Ladepunkte. Das Schnellladenetz von Shell umfasstbereits mehr als 1.200 Ladepunkte. Shell baut sein Netz kontinuierlich weiter