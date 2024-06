HARLOW, England, 4. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Lazer Lamps Ltd (einschließlich seiner US-Tochtergesellschaft Triple-R Lights), ein britischer Hersteller an der Spitze der LED-Technik, hat sein neues Sortiment mit LED-Zusatzfahrlichtern Elite+ auf den Markt gebracht. Die Innovation hinter den „Elite+"-Produkten ist die Integration zusätzlicher gelber LEDs in Hochleistungs-LED-Leuchten, die bereits die höchste heute auf dem Markt erhältliche weiße Lichtleistung aufweisen.

Die Elite+ Leuchten sind sowohl in der Triple-R-Reihe (in den USA als LR-Serie bekannt) als auch in der Linear-Reihe erhältlich und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen. Die Linear-Reihe mit ihrem vielseitigen, flachen Design umfasst den Linear-6 Elite+ und den Linear-18 Elite+. Der 6-Elite+ ist ideal für die Integration in den Kühlergrill von Pkw, Buggys, ATVs, UTVs und Schneemobilen, während der 18-Elite+ eine äußerst beliebte Option für Pkw, 4x4s und LCVs ist. Mit einer unglaublichen Reichweite und Links/Rechts-Streuung hebt sich der Linear-18 Elite+ als ultimativer flacher LED-Lichtbalken ab.

Für diejenigen, die eine leistungsstarke, fokussierte Beleuchtung suchen, sind die Triple-R (bzw. LR-Optionen) unübertroffen. Sowohl das 24 Elite+ als auch das kompaktere 1250 Elite+ bieten eine beeindruckende Sichtbarkeit in der Nacht. Außerdem verfügen sie über eine integrierte Hintergrundbeleuchtung in weiß/bernsteinfarben, was sie ästhetisch noch mehr hervorhebt.

Jede Elite+ Leuchte ist mit einem CAE-optimierten Kühlkörper ausgestattet, der für ein hervorragendes Wärmemanagement sorgt, die Lichtleistung verbessert und die Lebensdauer der LEDs verlängert. Das Sortiment verfügt über eine Eloxalvorbehandlung und Beschichtungen in Automobilqualität für ultimative Korrosionsbeständigkeit. Darüber hinaus sorgen fortschrittliche elektronische Wärmemanagementsysteme für optimale Lichtleistung und Langlebigkeit. Mit Linsen aus „unzerbrechlichem" Polykarbonat und der Wasserdichtigkeitsklasse IP68 sind die Leuchten für die rauesten Umgebungen ausgelegt.

Ben Russell-Smith, Gründer und Geschäftsführer von Lazer, erklärte: „Die Elite+ Reihe ist unsere Antwort auf die Nachfrage nach intelligenter, multifunktionaler Beleuchtung, die die Sicherheit und den Komfort des Fahrers erhöht. Jede Leuchte ist das Ergebnis umfangreicher firmeninterner Design-, Entwicklungs- und Fertigungsarbeiten in Großbritannien, die eine unübertroffene Verarbeitungsqualität und eine unglaubliche Lichtleistung gewährleisten."

