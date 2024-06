NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Dienstag aufgrund von Bedenken über den Zustand der US-Wirtschaft mit Kursverlusten starten. Der Dow Jones Industrial wurde eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt 0,3 Prozent tiefer auf 38 457 Punkte taxiert. Der von Technologietiteln geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 wird ebenfalls 0,3 Prozent im Minus erwartet.

Die schwachen Zahlen vom Vortag ließen die Märkte an der Dauerhaftigkeit der wirtschaftlichen Stärke in den USA zweifeln, konstatierte Vermögensverwalter Patrick Armstrong von Plurimi Wealth LLP. Er werde die Arbeitsmarktdaten in dieser Woche im Auge behalten, um diese Ansicht zu bestätigen oder um sie neu zu bewerten. Die Stimmung in der US-Industrie hatte sich am Vortag unerwartet eingetrübt. Zudem waren die Bauausgaben erneut gefallen.