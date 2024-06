Mit einem Anstieg von 2,4 auf 2,6 Prozent im Mai zeigen sich wachsende Inflationssorgen sowohl in Europa als auch global, berichten Analysten der DZ Bank. Vor allem die Lohnentwicklung könne in Europa weiterhin für Preisdruck sorgen – insbesondere im Dienstleistungssektor. Trotz einer erwarteten "holprigen" Entwicklung in den kommenden Monaten, bleibe das Inflationsziel von 2 Prozent in greifbarer Nähe für das kommende Jahr.

Weitere Expertenstimmen

Jürgen Molnar von RoboMarkets sieht die bevorstehende Zinssenkung um 25 Basispunkte als gesetzt an. "Die wirklich spannende Frage ist, was danach passiert," sagt er. Eine Zurückhaltung in Bezug auf weiterführende Schritte der Notenbank-Chefin Christine Lagarde könnte die Märkte enttäuschen.

Lowie Debou von DPAM sieht die derzeitigen Maßnahmen der EZB als unzureichend, um die Wirtschaft umzukehren. "Selbst eine Rückkehr zu vorpandemischen Leitzinsen würde nicht ausreichen. Wir benötigen Leitzinsen, die weit unter dem neutralen Niveau liegen, um ein Wachstum wie in den USA zu erreichen," erklärt er.

Felix Hüfner von der Schweizer Großbank UBS geht von einem vorsichtigen Zinssenkungskurs aus. "Wir erwarten, dass die Leitzinsen graduell von 4 auf 2,25 Prozent bis Ende des Jahres 2025 fallen werden," sagt der Europaökonom und hebt die Bedeutung der Lohnentwicklung in Deutschland hervor.

Maximilian Kunkel, Chefanlagestratege bei UBS in Deutschland, rät Anlegern, sich auf eine Umwelt mit niedrigeren Zinsen einzustellen. "Es ist Zeit, Bargeldbestände zu reduzieren und in Anlagen mit dauerhafteren Renditen umzuschichten. Ein ausgewogenes Aktien-Anleihen-Portfolio könnte besonders interessant werden," empfiehlt er.

Insgesamt bleiben die Augen auf die Entscheidungen der EZB gerichtet, die sowohl kurzfristige als auch langfristige Auswirkungen auf die europäischen Finanzmärkte haben werden.

Der große Dividendenreport 2024: Dr. Dennis Riedl gibt einen großen Überblick, wer wann wieviel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im : Dr. Dennis Riedl gibt einen großen Überblick, wer wann wieviel am deutschen und am US-Markt zahlt. Wer ragt dabei im DAX heraus, was machen die US-Standardwerte? Welche Unternehmen kommen gerade sogar auf zweistellige Renditen? Das alles erfahren Sie hier in seinem kostenlosen Dividenden-Report.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion