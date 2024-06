BERLIN (dpa-AFX) - Eine Allianz aus den Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Sender fordert die Regierungschefs der Bundesländer auf, den Rundfunkbeitrag zum 1. Januar 2025 zu erhöhen. Hintergrund ist, dass sich einige Ministerpräsidenten gegen ein Plus stemmen, obwohl eine unabhängige Expertenkommission (KEF) die Steigerung von monatlich 18,36 Euro auf 18,94 Euro empfohlen hatte. Eigentlich müssen sich die Länder eng daran orientieren.

In dem am Dienstag veröffentlichten Appell aus den Reihen der Aufsichtsgremien von ARD, ZDF und Deutschlandradio heißt es: "In unseren Aufsichtsfunktionen sehen wir mit Sorge, dass das durch das Bundesverfassungsgericht seit Jahrzehnten vorgeprägte Verfahren zur Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Anstalten derzeit nicht eingehalten wird." Dies führe dazu, dass die Anstalten in der Planung von Investitionen und Produktionen sowie die Beschäftigten und auch die Aufsichtsgremien selbst "ohne klare Zukunftsperspektive wichtige Zeit verlieren".