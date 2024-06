Walldorf (ots) - Steigende Immobilienwerte und komplexe Steuergesetze:Eigentümer stehen 2024 vor der Herausforderung, ihre Erbschafts- undSchenkungssteuern zu optimieren, ohne dabei den Überblick zu verlieren. AndréHeid bietet professionelle Lösungen für eine effiziente Immobilienbewertung -doch was ist dabei wirklich zu berücksichtigen?Die Übertragung von Immobilienvermögen durch Erbschaft oder Schenkung ist einsensibles Thema, das sorgfältige Planung erfordert. Besonders im Hinblick aufdie Erbschafts- und Schenkungssteuer stehen viele Eigentümer vor großenHerausforderungen. Das Ziel ist klar: eine Maximierung des eigenen Vermögensdurch Minimierung der steuerlichen Abgaben. Doch das Dickicht aus ständigwechselnden Vorschriften und Bewertungsrichtlinien stellt viele vor fastunüberwindbare Hindernisse. "Wer hierfür keine passende Lösung findet und sichnicht ausführlich mit allen Aspekten rund um die Thematik beschäftigt, riskierterhebliche finanzielle Einbußen: Eine unpräzise Bewertung kann demnach zuunnötig hohen Steuerforderungen führen, was langfristig die Vermögenssubstanzschwächt", warnt André Heid, Geschäftsführer der Heid Immobilien GmbH.

"Eine präzise Immobilienbewertung ist daher entscheidend, um die Steuerlasteffektiv zu reduzieren. Unsere Gutachten helfen Eigentümern, ihr Vermögen zuschützen und zu maximieren", fügt er hinzu. Als ausgebildeter Bauingenieur undzertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung konnte er demnachbereits zahlreiche Kunden dabei unterstützen, signifikante Steuervorteile zuerzielen. So hat sich die Heid Immobilien GmbH mit 5.000 Gutachten pro Jahr alsDeutschlands größter und gefragtester Ansprechpartner in diesem Bereichetabliert. Was Eigentümer laut den Steuer- und Immobilienexperten rund um AndréHeid unbedingt berücksichtigen sollten, wenn es um die Optimierung ihrerSteuerlast bei Erbschaft und Schenkung geht, erfahren Sie hier.1. Bedeutung der richtigen BewertungDer Verkehrswert einer Immobilie zum Zeitpunkt ihrer Übertragung bildet dieGrundlage für die Berechnung der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Wird dieserzu hoch angesetzt, resultiert daraus eine erheblich gesteigerte Steuerlast.Genau in diesem Bereich beweist sich die Expertise qualifizierterImmobiliengutachter: Die Heid Immobilienbewertung garantiert eine marktgerechteEinschätzung jeder Immobilie. Dies erfolgt auf Basis aktueller Marktdaten undfundierter Bewertungsverfahren, wodurch das Risiko überhöhter Steuerforderungenminimiert und das Vermögen nachhaltig gesichert wird.