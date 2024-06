FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jungheinrich im Nachgang der Intralogistik-Messe von 38 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Lagertechnik-Herstellern genauer mit drohender Konkurrenz aus Fernost. Chinesische Flurförderzeug-Hersteller agierten noch nicht in der Spitzengruppe, holten aber stetig auf. Jungheinrich habe im Bereich Lagerautomation noch Vorsprung, spüre aber zunehmend Druck im Staplergeschäft. Nach einem Bewertungsvergleich erscheine ihm Jungheinrich als das vielversprechendere Investment im Vergleich zu Kion./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2024 / 13:55 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2024 / 14:06 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 35,08EUR auf Tradegate (04. Juni 2024, 14:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Alexander Hauenstein

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m