Herborn/Monheim (ots) - Damit das Ziel der All Electric Society schnellererreicht werden kann, braucht es mehr Tempo zur Umsetzung vonEnergiewende-Lösungen. Entscheidende Hebel sind dabei Digitalisierung,Standardisierung und Automatisierung, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels.Auf der Messe "The Smarter E Europe" in München zeigen Rittal und Eplan in HalleB5, Stand 110/111, wie die intelligente Kombination aus Software und Hardwaredie Energiewende vorantreibt. Durchgängige Daten und Standards helfen Anwendernaus den Bereichen Erzeugung, E-Mobilität, Verteilung und Speicherung, ihreEffizienz und Produktivität zu steigern."Creating the new Energy World" - mit diesem Messe-Motto will die "The Smarter EEurope" 2024 vom 19. bis 21. Juni in München die Möglichkeiten und Erfordernisseder Energiewende aufzeigen. Das Ziel: Die Elektrifizierung von immer mehrAnwendungen unseres Alltags - und das nachhaltig mit der dafür notwendigenEnergie-Infrastruktur. Wie deutlich mehr Tempo in den Um- und Ausbau vonStromnetzen und dezentralen Energiesystemen kommen kann, zeigen Rittal und Eplanauf ihrem Messestand unter dem Slogan "Electrify Your System!". Steuerungs- undSchaltanlagenbauer, Systemintegratoren, OEMs oder auch Betreiber erfahren, wiesie ihre Wertschöpfungsprozesse deutlich optimieren und damit Projektlaufzeitenum mindestens 30% reduzieren können.Fahrt aufnehmen durch Industry Standards"Beim Ausbau der Energiesysteme geht es darum, mehr Tempo in dieWertschöpfungsprozesse zu bekommen. Wir erreichen das, indem wir den Grad anDigitalisierung und Standardisierung erhöhen - ähnlich wie es im Maschinenbaubereits Praxis ist", sagt Raphael Görner, Leiter des Geschäftsbereichs Energy &Power Solutions bei Rittal. Das wird auf dem Messestand am Beispiel einerKompakt-Trafostation ganz konkret: "Eplan bietet ein komplettes IndustryStandard Project als vorgedachte Lösung an, inklusive der im Energy-Sektorbenötigten Betriebsmittelliste. Damit schaffen wir einen Branchenstandard, derbei Bedarf einfach individualisiert werden kann", erklärt Jan OliverKammesheidt, Global Vertical Market Manager Energy bei Eplan. Im Datensatz desProjekts sind alle Informationen für modulare Rittal Systemtechnik undKomponenten vieler weiterer Hersteller aus dem Eplan Data Portal enthalten. DerKundenvorteil: Erheblich weniger Zeit und Kosten, normgerechte Ausführung mitautomatisiertem Engineering sowie ein Digitaler Zwilling für den Betrieb. Alsweitere vorgedachte Projekte werden auf dem Messestand ein AC-Verteiler fürPhotovoltaik sowie ein Energieverteiler für Ladeparks gezeigt.Stromverteilung auf einem neuen Level