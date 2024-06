Elon Musk hat immer behauptet, Tesla zu einem "führenden Unternehmen im Bereich KI und Robotik" ausbauen zu können. Auf der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Quartals von Tesla im April, sagte Musk, dass der E-Autobauer die Anzahl der aktiven H100-Chips von Nvidia bis Ende dieses Jahres von 35.000 auf 85.000 erhöhen wird. Ein paar Tage später schrieb Musk in einem Beitrag auf X, dass Tesla in diesem Jahr zehn Milliarden US-Dollar "in kombinierte Trainings- und Inferenz-KI" investieren werde.

Nun hat CNBC interne E-Mails von Nvidia vorliegen, die nahelegen, dass Musk den Aktionären ein übertriebenes Bild von Teslas Ambitionen vermittelt hat. Die Korrespondenz zwischen Nvidia-Mitarbeitern deutet auch darauf hin, dass Musk eine große Lieferung von KI-Prozessoren, die eigentlich für Tesla reserviert war, an sein Social-Media-Unternehmen X weiterleitete.