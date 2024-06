Vancouver, B.C. - 4. Juni 2024: Calibre (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining- ... - meldet, dass es am 25. Mai 2024 zu einem geotechnischen Zwischenfall an der Westwand des Tagebaus Limon Norte in Nicaragua kam. Die Verschiebung der Grubenwand hatte keine Auswirkungen auf das Personal oder die Ausrüstung, jedoch wird eine Änderung der Abfolge im Tagebau Limon Norte erforderlich sein, was sich negativ auf die Goldproduktion im zweiten Quartal 2024 auswirken wird. Alle anderen Tagebau- und Untertagebetriebe bei Limon sind davon nicht betroffen.

Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass die konsolidierte Produktion im 2. Quartal 2024 zwischen 55.000 und 60.000 Unzen liegen wird. Da im dritten und vierten Quartal vorrangig höherwertiges Erz gefördert wird, bleibt unsere Prognose für die konsolidierte Jahresproduktion unverändert bei 275.000 bis 300.000 Unzen.

Über Calibre

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen .

