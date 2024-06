NEW YORK, 4. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Tequila Don Julio, der Marktführer in der Kategorie der Luxus-Tequilas, schreibt mit seinem ersten globalen Fassverkauf Geschichte und bietet Spirituosensammlern auf der ganzen Welt die Möglichkeit, eine limitierte Auflage des kultigen Don Julio 1942 mit einem speziellen Fass-Finish zu erwerben. Um den Fans auf der ganzen Welt das moderne Mexiko und die Tequila-Kultur näher zu bringen, ist dies die allererste Veröffentlichung von Don Julio 1942 in limitierter Auflage weltweit.

Die fünf Editionen von Tequila Don Julio 1942, die als Weltneuheiten abgefüllt werden, werden in einem ausgedehnten Veredelungsprozess unter Verwendung von Fässern, die zuvor Bourbon, Ruby Port, Orangenwein, Madeirawein und Crémant enthielten, meisterhaft hergestellt. Da von jeder Abfüllung nur ein einziges Fass freigegeben wird, werden die Besitzer Geschmacksnoten erleben, die noch nie zuvor von diesem Ultra-Premium-Añejo-Tequila geboten wurden. Die fünf extrem seltenen und neuen Tequila Don Julio 1942 Sorten sind über eine exklusive Online-Auktion auf BlockBar.com erhältlich, die am 20. Juni 2024 um 10 Uhr EST endet. Im Anschluss an die Versteigerung werden die Besitzer der neuen Sorten zu einer besonderen Veranstaltung in der privaten Brennerei der Marke in Mexiko eingeladen und bilden eine Gemeinschaft von Fassbesitzern.

„Die Kultur rund um Spirituosen auf Agavenbasis ist aufregend und entwickelt sich ständig weiter, und dieser erste globale Fassverkauf von Tequila Don Julio 1942 zeigt unser Engagement, die Grenzen dessen, was ein luxuriöses Tequila-Erlebnis sein kann, weiter zu verschieben", sagte Sophie Kelly, leitende Vizepräsidentin der globalen Tequila- und Mezcal-Kategorien bei DIAGEO. „Wir sind uns bewusst, dass Luxus-Tequilas für viele einen Ausdruck ihres Lebensstils darstellen, daher erfüllen wir die Nachfrage von Interessenten und Geschmacksforschern, die nicht nur einen extrem seltenen Super-Luxus-Tequila besitzen, sondern auch ein Stück der Geschichte und des Erbes von Tequila Don Julio."