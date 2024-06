VANCOUVER, BC, 4. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Volvo Group („Volvo") und Westport Fuel Systems Inc. („Westport" oder das „Unternehmen") (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT) gaben heute den Abschluss und den Start ihrer bereits angekündigten Joint-Venture-Transaktion bekannt. Das Joint Venture hat sich zum Ziel gesetzt, die Kommerzialisierung und weltweite Verbreitung der HPDI-Kraftstoffsystemtechnologie von Westport für Langstrecken- und Off-Road-Anwendungen zu beschleunigen. Das Joint Venture wird übergangsweise von Dan Sceli, dem Geschäftsführer von Westport, geleitet. Hinzu kommen Scott Baker, der die Rolle des Vizepräsidenten und Leiter für Produktentwicklung und Technologie, übernehmen wird, und Anders Johansson, der Vizepräsident und Vertriebsleiter wird. Der Hauptsitz des Gemeinschaftsunternehmens wird in Vancouver, Kanada, sein.

„Der erfolgreiche Abschluss des Joint Ventures ist ein wichtiger Meilenstein für Westport und eine echte Bestätigung für unsere HPDI-Technologie und unser Kraftstoffsystem", sagte Dan Sceli, Geschäftsführer und Vorsitzender von Westport Fuel Systems. „Gemeinsam werden wir die kommerzielle Einführung von HPDI für OEMs weltweit beschleunigen, indem wir das HPDI-Kraftstoffsystem in seinem vollen Umfang nutzen. HPDI ist einzigartig aufgestellt, um erschwingliche Lösungen in schwer zugänglichen Sektoren wie dem Schwerlastverkehr und Off-Road-Anwendungen zu entwickeln und umzusetzen."

„Diese Zusammenarbeit mit Westport ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit und unseren Glauben an die Kraft von Partnerschaften, um den Wandel in der Branche voranzutreiben. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserem gemeinsamen Joint Venture nachhaltige Lösungen für Verbrennungsmotoren entwickeln können, die jetzt mit erneuerbaren Kraftstoffen und in Zukunft mit Wasserstoff betrieben werden", sagte Lars Stenqvist, Leiter der Technologieabteilung der Volvo Group. „Wir bei Volvo haben uns verpflichtet, den Übergang zur Dekarbonisierung des Verkehrs voranzutreiben, und dieses neue HPDI-Joint-Venture ermöglicht es uns, die Einführung von Verbrennungsmotoren, die mit Wasserstoff und erneuerbaren Kraftstoffen betrieben werden, für Langstrecken- und Off-Road-Anwendungen in Partnerschaft mit Westport zu beschleunigen."