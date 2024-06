Sachsen stellt Weichen für Batterieindustrie im Freistaat Sachsen rüstet sich für die Produktion der nächsten Generation von Batterien. "Der Aufbau eigener Fertigungskapazitäten in Europa hat strategische Bedeutung", sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in …