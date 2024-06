Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) - INFINIQ, ein führender Anbieter von

KI-Plattformdiensten, stellt auf der ADAS & Autonomous Vehicle Technology Expo

2024, die vom 4. bis 6. Juni in Stuttgart stattfindet, seine hochmoderne

KI-Datendienstplattform "AI-Studio" sowie seine KI-basierte Lösung zur

Anonymisierung persönlicher Daten, "HEIDI-AI PRIVATE", vor.



AI-Studio ist ein All-in-One-Service, der den gesamten Prozess der

KI-Modellentwicklung rationalisiert. Er sammelt Daten von verschiedenen

Sensoren, die an speziellen Datenerfassungsfahrzeugen angebracht sind,

durchläuft einen integrierten Veredelungsprozess und stellt systematisch

hochwertige Daten zusammen, um künstliche Intelligenz für das autonome Fahren zu

trainieren.





HEIDI AI PRIVATE ist eine KI-gestützte Lösung zur Anonymisierung derPrivatsphäre, die persönliche Informationen in Bildern und Videosde-identifiziert. Bei der Datenerfassung für die KI-Forschung werden sensibleBereiche wie Gesichter und Nummernschilder automatisch unscharf oder ersetzt.Diese Lösung wurde auf der Grundlage von über 200 Millionen globalenDatenpunkten trainiert und gewährleistet eine hoheDe-Identifizierungsgenauigkeit von 99 %, die sich an verschiedene Umgebungen wieTag und Nacht, unterschiedliche Wetterbedingungen und unterschiedlichedemografische Gegebenheiten anpassen lässt. HEIDI AI PRIVATE ist vielseitig undin den Formaten On-Premises, SaaS und Embedded erhältlich und eignet sich somitfür unterschiedliche Geschäftsanforderungen und -größen. Sie erfüllt dieweltweiten Datenschutzbestimmungen, einschließlich GDPR, AI Act, CCPA, CPRA undAPPI."Wir haben drei Jahre in Folge an der ADAS & Automonous Vehicle Technology Expoteilgenommen, wo wir zahlreiche Partnerschaften geschlossen und Möglichkeitenmit globalen Automobilunternehmen gesichert haben", sagte Junhyung Park,Geschäftsführer von INFINIQ. "Mit AI-Studio können Sie KI-Modelle effiziententwickeln, und mit HEIDI AI PRIVATE können Sie die Sicherheit vonBildverarbeitungsdaten gewährleisten. Wir wollen ein zuverlässiger Partner sein,der seinen Geschäftspartnern qualitativ hochwertige Bildverarbeitungsdaten zurVerfügung stellt."Informationen zu INFINIQAls Südkoreas führender Anbieter von KI-Plattformen steht INFINIQ seit 2016 ander Spitze der KI-Datenverarbeitungsdienste. INFINIQ ist auf die Erfassung,Kommentierung und Anonymisierung von KI-Daten spezialisiert. Alsvertrauenswürdiger Partner globaler Automobilhersteller ist INFINIQ ständigbestrebt, seinen Kunden Datensätze von höchster Qualität zu liefern undverschiedene KI-basierte Dienste zu entwickeln, um ihre Produktivität zusteigern.