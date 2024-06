BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Streaming-Serie "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" ist jetzt die erfolgreichste nicht-amerikanische Serie, die Prime Video je produziert hat. Das teilte die Amazon -Tochter am Dienstag in Berlin mit. Es sei inzwischen "die meistgestreamte internationale Original-Serie weltweit bei Prime Video jemals". Konkrete Zahlen nannte der Streamingdienst nicht.

Nach der Veröffentlichung am 9. Mai hatte die Serie bereits die größte globale Zuschauerzahl eines nicht-amerikanischen Titels in der Startwoche in der Geschichte von Prime Video erzielt. Sie sei in mehr als 120 Ländern auf Platz eins der Prime-Video-Charts, hieß es damals. Eine zweite Staffel ist bereits beschlossen.