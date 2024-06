Palihapitiya erwartet, dass mehr Länder Bitcoin parallel zu ihren lokalen Währungen einführen werden, wie er jüngst in einem Podcast erklärte. Die Länder "benötigen sowohl ihre lokale Währung als auch Bitcoin. Letzteres als dauerhaften Vermögenswert, der einen bleibenden Wert behalten soll", sagte er. Diese Aussage kommt in einer Zeit, in der das Vertrauen in traditionelle Währungen durch geldpolitische Maßnahmen und Inflationssorgen untergraben wird.

Palihapitiya, der bereits früh in Bitcoin investierte und erklärt hat, dass er für eine Million US-Dollar Bitcoin erstanden hat, als er noch bei etwa 80 US-Dollar gehandelt wurde, verweist auf die historischen Daten der Bitcoin-Preisentwicklung. Die Kryptowährung hat demnach nach jedem sogenannten "Halving" – einer Verringerung der an Miner ausgegebenen neuen Bitcoin – signifikante Preisanstiege gezeigt. Das letzte Halving fand im April statt.

Wenn Bitcoin ähnliche Zuwächse wie in den vergangenen Zyklen verzeichnet, könnte sein Preis laut Palihapitiya bis Oktober 2025 fast 500.000 US-Dollar erreichen. "Das würde Bitcoin in die Lage versetzen, Gold vollständig zu ersetzen und eine transaktionale Nützlichkeit für harte Vermögenswerte zu bieten", fügte er hinzu.

Diese Prognose wird durch die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin untermauert, wie die jüngste Zulassung mehrerer Spot-Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC zeigt. Diese Entwicklung könnte Bitcoin helfen, einen breiteren Markt zu erreichen und als ernstzunehmende Anlagealternative etabliert zu werden.

Derweil wächst die Sorge um die Abwertung des US-Dollars. Die Bank of America hat vor kurzem gewarnt, dass die US-Staatsschulden alle 100 Tage um eine Billion US-Dollar steigen könnten, was wiederum den Preis für Bitcoin in die Höhe treiben könnte.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion