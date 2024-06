Da in den USA allerdings in naher Zukunft keine Zinssenkungen bevorstehen - lediglich für die Dezember-Sitzung sieht der Markt eine Wahrscheinlichkeit von etwas mehr als fünfzig Prozent - dürfte das Zinsniveau in beiden Währungsräumen divergieren. Das spricht für einen stärkeren Dollar und somit dafür, dass EUR / USD ausgehend vom aktuellen Niveau wieder abfallen könnte. Die heutige Kursreaktion auf den kurzzeitigen Ausflug über die Marke von 1,09 könnte für ein solches Szenario bezeichnend sein.

EUR / ZAR

Das Endergebnis der Parlamentswahl in Südafrika sorgt für Unsicherheit. Die Regierungspartei ANC hat die absolute Mehrheit verloren und ist auf einen Koalitionspartner angewiesen. Innerhalb von 14 Tagen muss das Parlament laut Verfassung einen neuen Präsidenten wählen. Mögliche Koalitionspartner sind die als wirtschaftsliberal geltende Demokratische Allianz und die linksradikalen Economic Freedom Fighters. Kommt es zur Koalition mit letztgenannter Partei, könnte das den Rand stark schwächen - die Economic Freedom Fighters setzen sich unter anderem für Verstaatlichungen ein. Nachdem der Rand in den vergangenen Wochen Stärke gezeigt hat, sorgt die Unsicherheit nach der Parlamentswahl für eine deutliche Abwertung. Die kommenden Tage bis zur Wahl eines neuen Präsidenten werden für EUR / ZAR richtungsweisend sein.

EUR / CHF

Der Schweizer Franken war über Wochen auf dem Weg zur Parität gegenüber dem Euro, wertete dann aber stark auf. Hintergrund sind starke Wachstumsdaten im ersten Quartal (+0,5%) sowie eine ausgehend von einem niedrigen Niveau leicht anziehende Inflation (+1,4% im April). Der Markt nimmt diese Gemengelage zum Anlass, um weitere Zinssenkungen durch die Schweizer Nationalbank auszupreisen. Gepaart mit der ebenfalls weniger konkreten Zinsperspektive für den Euro-Raum ist für den Franken Potenzial zur Aufwertung entstanden.

Gastautor: Kai-Philipp Adamietz , Senior FX Dealer bei Ebury.

Ebury unterstützt international tätige Unternehmen bei Transaktionen in mehr als 130 Währungsräumen und bietet darüber hinaus Handelsfinanzierungen und maßgeschneiderte Risikomanagement-Lösungen an. Das Londoner Fintech hat Niederlassungen an vierzig Orten weltweit und betreut am Standort Düsseldorf deutsche Kunden. Das Team stellt ab sofort jede Woche die spannendsten Währungspaare vor und gibt Insights direkt aus dem Handelsraum.





