Am 5. Juni 2024 wird die 37. Ausgabe Alpenrallye in

Kitzbühel, Österreich, gestartet. Die diesjährige Oldtimer-Rallye steht unter

dem Motto "Timeless Passion" (Zeitlose Leidenschaft) und will die Kunst des

Automobilbaus zelebrieren, indem sie Liebhaber von ikonischen Klassikern,

Youngtimern und exotischen Modellen zusammenbringt.



Das Aufgebot an teilnehmenden und ausgestellten Fahrzeugen ist immer ein

spektakulärer Anblick. In diesem Jahr wird unter anderem ein leuchtend grüner

Talbot AV 105 von 1934 aus der Sammlung von Elena Baturina, einer in Österreich

lebenden Unternehmerin und Philanthropin, zu sehen sein.







1934 angemeldet wurden und anschließend nach Großbritannien und Australien und

zurück nach Großbritannien fuhren. Die jetzige Besitzerin Elena Baturina hat es

in ihr Heimatland zurückgebracht und stellt es im Parc fermé, dem Sammelplatz

der Alpenrallye, am 5. Juni aus: und 6. . Es ist das viertälteste Auto im Parc

fermé in diesem Jahr, vor einem Packard Cabriolet Coupé 120 B von 1933, einem

Mercedes-Benz Typ S und einem Bentley, beide aus dem Jahr 1928.



Elena Baturinas Faszination für Oldtimer begann in den Nullerjahren, als sie

2008 in einem LAGONDA LG 45 von 1936 an der Mille Miglia teilnahm, dem 1927 ins

Leben gerufenen Langstreckenrennen auf offener Straße .



Frau Baturina ist eine große Liebhaberin von Oldtimern und der Stadt Kitzbühel,

in der sie ein Haus besitzt, und hat mit der Ausrichtung von Sport- und

Musikveranstaltungen einen wichtigen Beitrag zum Leben der Gemeinde geleistet.



In diesem Jahr bietet die Alpenrallye vier Wettbewerbskategorien: Sport Plus,

Sport, Classic, Youngtimers & Exotic Cars, bei denen die Teilnehmer auf den

landschaftlich reizvollen Straßen der Alpen, u.a. über den höchsten Berg

Österreichs, den Großglockner, auf Zeit und ohne Zeitnahme antreten müssen. Die

Veranstaltung endet am Samstag, 8. Juni, mit einer Tour ins Salzburger Land und

einer Preisverleihung in Kitzbühel.



