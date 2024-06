Entwicklung der Indizes

**Aktuelle Marktentwicklung: Deutsche und US-amerikanische Indizes im Minus** Die heutigen Handelsaktivitäten an den Börsen zeigen eine überwiegend negative Entwicklung der wichtigsten Indizes in Deutschland und den USA. Der DAX, der deutsche Leitindex, steht aktuell bei 18.400,49 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von -0,93%. Auch der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, ist mit einem Minus von -0,57% auf 26.770,54 Punkte gefallen. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, steht bei 15.128,35 Punkten und hat einen Rückgang von -0,19% zu verzeichnen. Der TecDAX, der Technologieindex, bleibt unverändert bei 3.357,57 Punkten und zeigt somit keine Veränderung im Vergleich zum Vortag. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz. Der Dow Jones, einer der wichtigsten Indizes der USA, steht aktuell bei 38.502,75 Punkten und verzeichnet einen leichten Rückgang von -0,12%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen abbildet, steht bei 5.262,19 Punkten und hat einen Rückgang von -0,40% zu verzeichnen.Insgesamt zeigen die heutigen Marktbewegungen eine überwiegend negative Stimmung sowohl auf den deutschen als auch auf den US-amerikanischen Märkten. Während der TecDAX stabil bleibt, verzeichnen die anderen Indizes leichte bis moderate Verluste. Anleger sollten die Entwicklungen weiterhin genau beobachten, um auf mögliche Marktveränderungen reagieren zu können.Die Topwerte im DAX waren heute Siemens Healthineers mit einem Anstieg von 2.53%, gefolgt von Symrise mit 1.51% und Deutsche Boerse mit 1.44%.Die Flopwerte im DAX waren heute Rheinmetall mit einem Rückgang von -2.88%, gefolgt von Allianz mit -3.06% und Siemens Energy mit -5.48%.Im MDAX konnten sich heute freenet mit einem Anstieg von 3.35%, Stroeer mit 1.37% und KRONES mit 0.95% an die Spitze setzen.Die Flopwerte im MDAX waren heute ThyssenKrupp mit einem Rückgang von -2.58%, gefolgt von Redcare Pharmacy mit -3.06% und Lanxess mit -3.71%.Die Topwerte im SDAX waren adesso mit einem Anstieg von 3.49%, Duerr mit 3.32% und Eckert & Ziegler mit 3.14%.Die Flopwerte im SDAX waren heute Salzgitter mit einem Rückgang von -4.81%, gefolgt von SFC Energy mit -5.05% und Verbio mit -7.20%.Im TecDAX konnten sich heute freenet mit einem Anstieg von 3.35%, Eckert & Ziegler mit 3.14% und Siemens Healthineers mit 2.53% an die Spitze setzen.Die Flopwerte im TecDAX waren heute HENSOLDT mit einem Rückgang von -2.12%, gefolgt von SILTRONIC AG mit -2.43% und SMA Solar Technology mit -2.52%.Die Topwerte im Dow Jones waren Honeywell International mit einem Anstieg von 1.63%, gefolgt von Unitedhealth Group mit 1.29% und Coca-Cola mit 0.89%.Die Flopwerte im Dow Jones waren heute Dow mit einem Rückgang von -1.59%, gefolgt von Caterpillar mit -1.61% und 3M mit -1.89%.Im S&P 500 konnten sich heute Old Dominion Freight Line mit einem Anstieg von 4.49%, Carnival Corporation mit 3.69% und Extra Space Storage mit 2.55% an die Spitze setzen.Die Flopwerte im S&P 500 waren heute Hubbell mit einem Rückgang von -4.14%, gefolgt von GE Vernova mit -4.71% und Constellation Energy mit -5.24%.