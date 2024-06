Anlass der Studie: Update

Netfonds berichtet solides Q1 und erwartet deutliche Ergebnissteigerung in 2024



Netfonds hat jüngst die Q1-Zahlen sowie die geprüften Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr berichtet, die gegenüber den vorläufigen Zahlen aufgrund mehrerer Sondereffekte einen höheren Netto-Umsatz und ein geringeres EBITDA aufweisen. Ergänzend wurde die Guidance für 2024 konkretisiert und die Mittelfristziele bestätigt.



Starker Jahresauftakt in Q1: Netfonds ist aufgrund der dynamischen Entwicklung im Versicherungsbereich sowie einem ungebrochenen Zustrom neuer Partner mit einem Rekord-Q1-Umsatz in das Geschäftsjahr 2024 gestartet. So legte der Brutto-Konzernumsatz auf 56,0 Mio. EUR (+19,6% yoy) zu, die Netto-Erlöse stiegen um 18,8% yoy auf 9,5 Mio. EUR. Ebenso nahm das administrierte bzw. das verwaltete Vermögen durch Zuflüsse und die positive Kapitalmarktentwicklung um rd. 19% yoy auf den Rekordwert von 25,1 Mrd. EUR (AuA) bzw. >3,0 Mrd. EUR (AuM) zu. Für 2024 erwartet der Vorstand gemäß konkretisierter Prognose ein Wachstum der Erlöse auf 220 bis 230 Mio. EUR (+14,0% bis +19,2% yoy) bzw. 41,5 bis 43,0 Mio. EUR (+5,3% bis +9,1% yoy).

Skalierung des Plattform-Geschäftsmodells wird sich 2024 in deutlichem Ergebniswachstum widerspiegeln: Auch auf Ergebnisebene konnte Netfonds in Q1 deutlich zulegen und das EBITDA von 0,4 auf 0,9 Mio. EUR steigern (+125% yoy). Angesichts der in 2023 weitgehend abgeschlossenen Prozessdigitalisierung im Bereich Versicherungen explodierte die Anzahl der Bestandsübertragungen im letzten GJ förmlich (ca. 90k Verträge, +302% yoy). In 2024 erwarten wir eine Fortsetzung des Wachstums sowie deutlich steigende Ergebnisbeiträge des Versicherungsbereichs. Auch das überdurchschnittlich profitable Asset Management (MONe: pro zstzl. Mrd. AuM 2 bis 2,5 Mio. EUR EBT) entwickelt sich unverändert positiv und wurde jüngst sowohl organisch als auch anorganisch verstärkt. Die konkretisierte Guidance '24 sieht ein EBITDA von 8,5 bis 9,5 Mio. EUR vor. Mit 9,4 Mio. EUR erwarten wir bei unveränderten Schätzungen eine Erreichung der FY-Guidance am oberen Ende.



Weitere Zukäufe im laufenden Jahr möglich - Beteiligung an der NSI soll weiter reduziert werden: Im Capital Markets Call schloss der Vorstand auch weitere Übernahmen nicht aus. Konkret befindet sich NF4 mit mehreren kleinen bzw. mittleren Targets in Gesprächen, wobei aktuell Unternehmen aus dem Asset Management im Vordergrund stehen. Angesichts der niedrigen Verschuldung (Net Debt: 6,3 Mio. EUR) würde der Vorstand eine Fremdfinanzierung der kleinen/mittleren Targets anstreben, was wir positiv werten. Die verbl. Beteiligung an der NSI i.H.v. 29,8% soll indes weiter bzw. vollständig abgebaut werden. Die Vertriebspartnerschaft bleibt unberührt.



Fazit: NF4 hat in Q1 eine solide Umsatz- und Ergebnissteigerung erzielen können. In den nächsten Quartalen erwarten wir eine Rekordzahl von Versicherungsüberträgen sowie weitere Mittelzuflüsse im Bereich des Asset Managements. Dabei wird der Großteil des EBITDAs unverändert in Q4 erzielt werden. Wir bekräftigen Kaufempfehlung und Kursziel.







Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

