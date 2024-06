Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 04.06.2024

Kursziel: 6,00 EUR (zuvor: 5,30 EUR)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA)



Solide Entwicklung in Q1 und optimistischer Ausblick stimmen positiv - Lizenzverfahren zu CAR-T weiterhin offen



Die Vita 34 AG hat am vergangenen Freitag die Zahlen für das erste Quartal 2024 veröffentlicht, die insgesamt positiv ausgefallen sind und den optimistischen Ausblick für 2024 untermauern.



[Tabelle]



Insgesamt lag der Umsatz in Q1 mit 18,6 Mio. EUR 3,6% über dem Wert des Vorjahres und nur leicht unter unserer Erwartung. Allerdings war der Umsatz in Q1 erneut von IFRS 15 Effekten betroffen, sodass sich das Unternehmen entschlossen hat, künftig die Nettosumme in Rechnung gestellter Leistungen im Endkundengeschäft zu berichten, um einen besseren Eindruck dahingehend zu vermitteln, wie sich das Unternehmen aus rein operativer Sicht vor Abgrenzung von Umsätzen nach IFRS entwickelt hat. Dieser Wert lag nach Angaben des Unternehmens in Q1 bei 18 Mio. EUR und damit 13,6% über dem Vergleichswert des Vorjahres.



Im Teilkonzern PBKM stiegen die Umsatzerlöse um 2,9%, von 13,9 Mio. EUR auf 14,3 Mio. EUR. Dieses Wachstum war hauptsächlich auf Preiseffekte und steigende Umsätze bei Vertragsverlängerungen zurückzuführen. Das Neugeschäft entwickelte sich aufgrund der unverändert verhaltenen Nachfrage etwas schwächer. Ein vergleichbares Bild zeigte sich im Teilkonzern Vita 34, bei dem das Wachstum von 6,6% auf 4,5 Mio. EUR ebenfalls durch positive Preiseffekte und eine Steigerung bei den Vertragsverlängerungen getrieben wurde. Dies zeigt u.E. die geringe Preiselastizität der Nachfrage bei den Produkten der Gruppe und illustriert ebenfalls den Wert der über 1 Millionen Einlagerungen des Unternehmens. Auch wenn insbesondere das obere Ende der Guidance von 81 bis 88 Mio. EUR im Hinblick auf die Q1 Zahlen sowie die nach wie vor verhaltene Nachfrage bei Neuverträgen ambitioniert erscheint, halten wir das untere Ende mit der Kombination aus Preisanpassungen, Vertragsverlängerungen sowie einer leichten Belebung der Nachfrage nach neuen Einlagerungen für erreichbar und haben unsere Umsatz- und Ergebnisprognose entsprechend angehoben.



Das EBITDA in Q1 lag mit 1,5 Mio. EUR deutlich über dem Wert des Vorjahres sowie unserer Erwartung, was insbesondere auf geringere Verwaltungskosten sowie eine leicht besser als erwartete Bruttomarge zurückzuführen ist. Bemerkenswert ist auch der deutlich positive FCF von 2,7 Mio. EUR (VJ: 0,8 Mio. EUR), der u.E. jedoch ursächlich auf den wieder stärkeren Fokus auf Verträge mit Vorauszahlung bei Verlängerungen und Neuabschluss zurückzuführen ist. Entsprechend sind wir im Hinblick auf eine Fortschreibung dieses Effektes vorerst zurückhaltend.



Fazit: Insgesamt ist Vita 34 besser als erwartet ins Jahr gestartet. Allerdings ist weder im GB noch in der Q1-Meldung etwas zu der u.E. noch ungeklärten Lizenzsituation im Bereich CAR-T zu erfahren. Auch im Hinblick auf die eingeschränkte Ergebnisvisibilität der vergangenen Quartale verbleiben wir trotz des Potenzials zu unserem neuen DCF-basierten Kursziel von 6,00 EUR beim Rating 'Halten.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29967.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die Vita 34 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 4,78EUR auf Tradegate (04. Juni 2024, 11:01 Uhr) gehandelt.



Rating: Halten

Analyst:

Kursziel: 6,00 Euro