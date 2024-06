Aktien Osteuropa Schluss Überwiegend Verluste - Nur Moskau im Plus Osteuropas wichtigste Börsen sind am Dienstag großteils mit deutlichen Abgaben aus dem Handel gegangen. In Warschau fielen die Verluste am höchsten aus. Auch in Budapest und Prag ging es nach unten. Dagegen legten die Kurse in Moskau zu. Am …