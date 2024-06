FendX gibt vierten Standort für Praxistests der REPELWRAP-Folie bei Draganfly Inc. bekannt Die Leistung der Nanotechnologie bei den Tests wird Erkenntnisse für die weitere Entwicklung hin zur kommerziellen Produktion liefern OAKVILLE, ON - 4. Juni 2024 / IRW-Press / FendX Technologies Inc. (CSE: FNDX, OTCQB: FDXTF, FWB: E8D) (das …