Seit 2022 haben sich die Aktienmärkte dringend gewünscht, dass die Zinsen sinken würden - nun aber ist die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den USA so hoch wie seit langer Zeit nicht mehr, weswegen eine Senkung der Zinsen nun auch deutlich wahrscheinlicher geworden ist. Die JOLTs (offene Stellen in den USA) heute mit dem schwächsten Wert seit 2021, das Goldilocks-Szenario einer weichen Landung der Wirtschaft bekommt damit den nächsten Wirkungstreffer. Was ist das Problem für die Aktienmärkte: es ist die Bewertung in Relation zum Gewinn: denn in einer Rezession sinkt der Gewinn, wodurch die aktuelle Bewertung zu hoch wäre. Zinssenkungen sind für daher die Märkte nur dann positiv, wenn es eben nicht zu einer Rezession kommt..

Hinweise aus Video:

Das Video "Rezession: Zinsen senken reicht nicht, um Aktienmärkte zu retten!" sehen Sie hier..