Aktien New York Kurse kommen weiter nicht in Schwung Die US-Börsen sind auch am Dienstag nicht in Schwung gekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verbuchte zuletzt ein Plus von 0,12 Prozent auf 38 616,19 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es hingegen um 0,20 Prozent auf 5272,65 Punkte …