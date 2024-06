Europäische Anwender von DNBSEQ TM teilen frühe Daten, die die Qualität von Q40 unter Verwendung der aktualisierten StandardMPS 2.0 Sequenzierungschemie demonstrieren

MGI stellt seinen neuen Einzelzell-Tröpfchengenerator DNBelab C-TaiM 4 vor

BERLIN, 4. Juni 2024 /PRNewswire/ -- MGI (MGI Tech Co., Ltd. oder seine Tochtergesellschaften, zusammen MGI), ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von Kerninstrumenten und -technologien verschrieben hat, die die Innovation in der Biowissenschaft vorantreiben, hat heute seine Spitzentechnologien im Rahmen eines Corporate Satellite Meetings auf der diesjährigen Konferenz der European Society of Human Genetics (ESHG) in Berlin, Deutschland, vorgestellt. MGI-Anwender aus ganz Europa, von führenden Forschern bis hin zu Klinikern, Akademikern und Branchenführern, berichteten aus erster Hand über den Einsatz der MGI-Kerntechnologie DNBSEQTM in den Bereichen Screening, Diagnostik und Bevölkerungsgesundheit und hoben die Fortschritte hervor, die MGI bei der Förderung der Forschung im Bereich der Biowissenschaften in der gesamten Region gemacht hat.

Während des Treffens dankte Dr. Davide Cacchiarelli vom Telethon-Institut für Genetik und Medizin in Italien dem DNBSEQTM dafür, dass seine Organisation erschwingliche Screening-Dienste für die italienische Bevölkerung anbieten kann. Dr. Paula Sancho Salmerón von Sistemas Genómicos in Spanien demonstrierte einen diagnostischen Arbeitsablauf für monogene Erbkrankheiten, während Daniel Langhoff, leitender Direktor für Bevölkerung & Verbrauchergenomik bei Eurofins in Deutschland, einen Multi-Omics-Ansatz für die Bevölkerungsgesundheit vorstellte, bei dem die Sequenziertechnologie von MGI zum Einsatz kommt.

Darüber hinaus gab Dr. Marie-Laure Yaspo von ALACRIS Theranostics Einblicke in die Qualitätsverbesserung, die durch die neue StandardMPS 2.0 (SM 2.0) Sequenzierungschemie ermöglicht wird, die auf der AGBT 2024 im Februar erstmals vorgestellt wurde. SM 2.0 wird durch aktualisierte Sequenzierreagenzien und Software ermöglicht und liefert während der Sequenzierung auf der DNBSEQTM Plattform von MGI einen beeindruckenden Anteil von ≥85 % für Basenqualitäts-Scores, die Q40 erreichen oder überschreiten. Die kontinuierliche Verbesserung der Sequenzierungschemie, ohne dass Änderungen an der Geräteplattform erforderlich sind, unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Qualität und Kosteneffizienz durch Innovation.