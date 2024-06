Vancouver, British Columbia - 4. Juni 2024 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU, OTCQB: GIDMF, FWB: 3H1) (das „Unternehmen“ oder „Nexus“) freut sich, über den aktuellen Stand der Prüfung strategischer Alternativen für das Goldprojekt Independence, die am 2. April 2024 angekündigt wurde, zu informieren. Nach der Sondierung aller verfügbaren Alternativen beabsichtigt das Unternehmen nun, seine Beteiligung am Goldprojekt Independence an eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens („NewCo“) zu übertragen, die dann eine Aktienerstemission („IPO“) und eine gleichzeitige Notierung ihrer Aktien an einer kanadischen Börse (die „Notierung“) anstreben wird. Im Anschluss an den IPO wird das Unternehmen ein Aktionär von NewCo sein, jedoch nicht an dessen Betrieb oder Management beteiligt sein. Weitere Einzelheiten über den geplanten IPO und die Notierung werden in Kürze bekannt gegeben.