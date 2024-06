DUBAI, VAE, 4. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, der in London notierte internationale Luxusimmobilienentwickler, stellte heute 'The Astera, Interiors by Aston Martin' ¸ ein exquisites neues Wohnprojekt am Strand vor, das Aston Martins Ruf für ultraluxuriöses Innendesign auf die äußerst begehrten Al Marjan-Inseln in Ras Al Khaimah, VAE bringt.

Das 900 Millionen AED teure Projekt ist die erste Immobilienkooperation von Aston Martin im Nahen Osten und baut auf der erfolgreichen Eröffnung der Aston Martin Residences in Miami und anderen hochkarätigen Designkooperationen in den USA und Japan auf. Die neue Luxus-Lifestyle-Destination befindet sich in unberührter Lage in der Nähe des mit Spannung erwarteten Wynn Resorts und bringt die für den Automobilhersteller charakteristische Mischung aus anspruchsvollem Design und leistungsstarker Präzisionsarbeit in die Innenräume der Immobilie.

Die Fertigstellung ist für Dezember 2028 geplant. Das neue Anwesen am Wasser ist vom Geist des britischen Einfallsreichtums durchdrungen und schafft eine nahtlose Verschmelzung von maßgeschneidertem Stil, modernsten Materialien, sorgfältiger Kunstfertigkeit und unvergleichlicher Funktionalität. Die Anlage bietet die Vorteile eines abgelegenen Privatstrandes und verfügt über geräumige Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern sowie Villen mit drei Schlafzimmern.

Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, sagte: „Der Start von The Astera, Interiors by Aston Martin, auf Al Marjan Island, unterstreicht unsere Markenvision, atemberaubende Wohnerlebnisse für unsere exklusive Kundschaft zu kreieren.

„Die Kombination des Erbes, der Innovation und der Design-Meisterschaft dieser kultigen britischen Marke mit der Expertise von Dar Global bei der Bereitstellung außergewöhnlicher Investitionsmöglichkeiten in Form von Luxusimmobilien für Weltbürger stellt ein weiteres illustres Kapitel in unserer Erfolgsgeschichte dar."

Stefano Saporetti, Director of Brand Diversification bei Aston Martin, kommentierte: „Der Astera, Interiors by Aston Martin zelebriert unsere Partnerschaft mit Dar Global und bringt zwei Ultra-Luxus-Lifestyle-Organisationen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für die Kombination von traditioneller Handwerkskunst mit Innovation und modernstem Design zusammen.

„The Astera, Interiors by Aston Martin ist die erste Immobilienkooperation von Aston Martin im Nahen Osten und bietet unseren talentierten Designern die Möglichkeit, die Inneneinrichtung eines einzigartigen Projekts in der Region mitzugestalten und die Marke Aston Martin in einer Lifestyle-Umgebung am Strand zu präsentieren."

Die neue Adresse wurde meisterhaft entworfen, um mit ihrer ruhigen Umgebung auf der majestätischen Insel Al Marjan zu harmonieren, und bietet eine Reihe von Weltklasse-Annehmlichkeiten wie Zugang zu einem Privatstrand, einen Infinity-Pool, einen malerischen Spazierweg und üppige, grüne Gemeinschaftsflächen. Ein Indoor-Kino, ein Fitnesscenter, ein Kinderspielbereich, ein Spa, eine Yogawiese und eine Mehrzweckhalle sorgen für zusätzlichen Komfort.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2429854/Dar_Global_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2429855/Dar_Global_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2429856/Dar_Global_3.jpg

