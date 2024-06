Mit dem aktuellen Niveau liegt der Kurs wieder in Tuchfühlung des Rekordhochs bei fast 73 800 Dollar von Mitte März. In den Wochen danach war der Kurs des Bitcoin zeitweise bis auf fast 56 000 Dollar gefallen, bevor er sich im Mai wieder deutlich erholte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Dienstagabend wieder deutlich über die Marke von 70 000 Dollar gestiegen und nähert sich damit wieder dem Rekordhoch von Mitte März an. Im späten Handel am Dienstag kostete die wichtigste Kryptowährung zuletzt rund 70 500 Dollar und damit circa 2000 Dollar mehr noch als am Mittag.

"Die Zinssenkungsfantasien dies- und jenseits des Atlantiks spielen Krypto-Werten weiterhin in die Karten", schrieb Marktexperte Timo Emden in einer kurzen Markteinschätzung. "Es ist die Zuversicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen, gepaart mit der jüngsten Zulassung von Ether-Spot-ETFs, welche Anleger bei Laune halten."

Anleger in Kryptowährungen setzen auf Zinssenkungen der wichtigsten Notenbanken. "Eine weniger restriktive Geldpolitik der großen Währungshüter würde die Attraktivität gegenüber festverzinslichen Anlagen erhöhen. Bitcoin und Co können in der Hoffnung auf ein Ende im Zinserhöhungszyklus einen neuen Nährboden finden", erklärte Emden./zb/ngu