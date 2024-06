Warum brechen die Ölpreise ein?

von Sven Weisenhaus

Der Aktienmarkt wirkt derzeit wieder extrem heterogen. Es gibt immer noch viele bullishe Signale, an zahlreichen Stellen finden sich aber zeitgleich bearishe. Einige Aktien gehen durch die Decke, während ein großer Teil des Marktes gar nicht in Schwung kommt. In diesem Umfeld scheinen die Anleger hin- und hergerissen, was in den vergangenen Tagen auch wieder zu einem schnellen Wechsel zwischen bullischen und bearishen Signalen geführt.

Eigentlich finden sich solche Diskrepanzen ständig an den Börsen. Und auch Extreme lassen sich im Detail immer wieder beobachten. Doch aktuell treten sie gehäuft auf. Und diese Phase hält schon sehr lange an.