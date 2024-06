TAIPEH, 4. Juni 2024 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology, die Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), und ihre Servermarke TYAN, der weltweit führende Hersteller von Serverplattformen, stellen auf der COMPUTEX 2024, Stand M1120 in Taipeh, Taiwan, vom 4. bis 7. Juni ihre neuen Serversysteme und Motherboards vor, die für die heutigen KI-, HPC-, Cloud- und Unternehmens-Workloads optimiert sind. Diese Lösungen nutzen das Potenzial der neuesten Intel Xeon 6 Prozessoren und Intel Xeon Scalable Prozessoren der 4. und 5. Generation, um Spitzenleistungen zu liefern.

„Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet MiTAC mit Intel an vorderster Front der Servertechnologie-Innovation und liefert kontinuierlich wegweisende Lösungen, die auf KI und High-Performance-Computing (HPC) zugeschnitten sind. Die Integration der neuesten Xeon 6-Prozessoren von Intel in unsere MiTAC- und TYAN-Serverplattformen transformiert die Rechenkapazitäten, erhöht die KI-Performance spürbar, steigert die Effizienz und skaliert den Cloud-Betrieb. Diese Weiterentwicklungen verschaffen unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch überlegene Leistung und optimierte Gesamtbetriebskosten", so Rick Hwang, President der MiTAC Computing Technology Corporation.

Neue MiTAC/TYAN-Server mit Intel Xeon 6: bewährte Leistung und überragende Effizienz

Intel Xeon 6 kommt in zwei Prozessorklassen auf den Markt, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Der Intel Xeon 6700 mit Efficient-Cores (E-Cores) verfügt über eine hohe Speicherbandbreite und umfangreiche E/A mit bis zu 8 DDR5-Kanälen, bis zu 64 Lanes CXL 2.0 und bis zu 88 Lanes PCIe 5.0. Er bietet eine hohe Kerndichte und eine außergewöhnliche Leistung pro Watt und damit signifikante Vorteile für Cloud-Workloads, die einen hohen Durchsatz erfordern. Mit ihrer außergewöhnlichen Speicherbandbreite und E/A überzeugen Performance-Cores (P-Cores) in einem breiten Spektrum von Workloads und bieten eine höhere KI-Leistung als andere CPUs. Darüber hinaus sorgen die integrierten Beschleuniger der P-Cores für eine zusätzliche Steigerung der Leistung und Effizienz bei bestimmten Workloads. E- und P-Cores verfügen über eine kompatible Architektur mit einem gemeinsamen Software-Stack und werden vom größten Ökosystem von Hardware- und Softwareanbietern unterstützt.