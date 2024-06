Seite 2 ► Seite 1 von 8

Toronto (ots/PRNewswire) -- DeFi Alpha Trading Desk: DeFi Technologies hat bereits einen spezialisiertenArbitrage-Handelsplatz, DeFi Alpha, eingeführt, der im zweiten Quartal bishererfolgreich ca. 113,8 Mio. USD) aus risikoarmen Arbitrage-Geschäften generierthat, was einen soliden Start für das neue Unternehmen darstellt.- Erweiterung der Geschäftsbereiche: Der DeFi Alpha Trading Desk ergänzt diebestehenden Geschäftsbereiche von DeFi Technologies, darunter digitaleVermögensverwaltung, Risikoinvestitionen, Forschung undInfrastrukturunterstützung für DeFi, die sich auf die Identifizierung vonArbitragemöglichkeiten mit geringem Risiko auf dem Kryptomarkt konzentrieren.DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (CBOECA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, dasPionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt derdezentralen Finanzwirtschaft leistet (" DeFi "). Das Unternehmen freut sich,bekannt geben zu können, dass sein neuer Geschäftsbereich DeFi Alpha, einspezialisierter Arbitrage-Handelsschalter, zusätzliche 59,2 Mio. USD) ausrisikoarmen Arbitrage-Geschäften generiert hat. In den ersten Monaten hat DeFiAlpha einen vielversprechenden Start hingelegt und rund 113,8 Mio. CAD (83,4Mio. USD) generiert.Diese Initiative erweitert die Angebotspalette von DeFi Technologies und ergänztdie bestehenden Geschäftsbereiche digitale Vermögensverwaltung,Risikoinvestitionen, Forschung und Infrastrukturunterstützung für DeFi. DeFiAlpha konzentriert sich ausschließlich darauf, risikoarme Arbitragemöglichkeiteninnerhalb des Krypto-Ökosystems zu identifizieren. Von den erzielten 83,4 Mio.USD wurden 19,5 Mio. USD zur Schuldentilgung verwendet, wie in derPressemitteilung vom 7. Mai 2024 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4181011-1&h=3627005219&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4181011-1%26h%3D2614771407%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdefi.tech%252Fnews%252Fdefi-technologies-subsidiary-valour-inc-pays-down-us-19-5-million-in-outstanding-loans-thereby-increasing-digital-asset-collateral-for-revenue-generation%26a%3DMay%2B7%252C%2B2024&a=7.%C2%A0Mai+2024) beschrieben.Ausgerichtet auf die Kernaufgabe von DeFi Technologies, ergänzt der DeFi AlphaTrading Desk die aktuellen Geschäftsbereiche, darunter:Valour Asset Management: Angebot von börsengehandelten Produkten (" ETPs ") füreinen vereinfachten und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten.DEFI Ventures: Unterstützung von Unternehmen in der Frühphase undvielversprechenden Projekten im DeFi-Bereich.