Seite 2 ► Seite 1 von 4

Taipeh (ots/PRNewswire) - MiTAC Computing Technology, die Tochtergesellschaftder MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), und ihre Servermarke TYAN®, der weltweitführende Hersteller von Serverplattformen, stellen auf der COMPUTEX 2024, StandM1120 in Taipeh, Taiwan, vom 4. bis 7. Juni ihre neuen Serversysteme undMotherboards vor, die für die heutigen KI-, HPC-, Cloud- undUnternehmens-Workloads optimiert sind. Diese Lösungen nutzen das Potenzial derneuesten Intel® Xeon® 6 Prozessoren(https://www.tyan.com/EN/campaign/intel/Xeon6/) und Intel® Xeon® ScalableProzessoren der 4. und 5. Generation(https://www.tyan.com/EN/campaign/intel/5th-Gen-Intel-Xeon-Scalable-Processors/), um Spitzenleistungen zu liefern."Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet MiTAC mit Intel an vorderster Front derServertechnologie-Innovation und liefert kontinuierlich wegweisende Lösungen,die auf KI und High-Performance-Computing (HPC) zugeschnitten sind. DieIntegration der neuesten Xeon 6-Prozessoren von Intel in unsere MiTAC- undTYAN-Serverplattformen transformiert die Rechenkapazitäten, erhöht dieKI-Performance spürbar, steigert die Effizienz und skaliert den Cloud-Betrieb.Diese Weiterentwicklungen verschaffen unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteildurch überlegene Leistung und optimierte Gesamtbetriebskosten", so Rick Hwang,President der MiTAC Computing Technology Corporation.Neue MiTAC/TYAN-Server mit Intel Xeon 6: bewährte Leistung und überragendeEffizienz Intel® Xeon® 6 kommt in zwei Prozessorklassen auf den Markt, umunterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Der Intel Xeon 6700 mitEfficient-Cores (E-Cores) verfügt über eine hohe Speicherbandbreite undumfangreiche E/A mit bis zu 8 DDR5-Kanälen, bis zu 64 Lanes CXL 2.0 und bis zu88 Lanes PCIe 5.0. Er bietet eine hohe Kerndichte und eine außergewöhnlicheLeistung pro Watt und damit signifikante Vorteile für Cloud-Workloads, die einenhohen Durchsatz erfordern. Mit ihrer außergewöhnlichen Speicherbandbreite undE/A überzeugen Performance-Cores (P-Cores) in einem breiten Spektrum vonWorkloads und bieten eine höhere KI-Leistung als andere CPUs. Darüber hinaussorgen die integrierten Beschleuniger der P-Cores für eine zusätzlicheSteigerung der Leistung und Effizienz bei bestimmten Workloads. E- und P-Coresverfügen über eine kompatible Architektur mit einem gemeinsamen Software-Stackund werden vom größten Ökosystem von Hardware- und Softwareanbieternunterstützt.MiTAC präsentiert zwei neue Dual-Socket-Serverplattformen mit Intel® Xeon® 6Prozessoren (https://www.tyan.com/EN/campaign/intel/Xeon6/) . Der auf HPC- undKI-Workloads zugeschnittene TX86-E7148 (Codename "Katmai Pass") ist das