SHANGHAI, 5. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast, (SH600298), der weltweit führende Hefehersteller, hat sich mit BakeMark zusammengetan, um verschiedene Produktlinien unter dem Namen BakeMark By Angel auf der Bakery China 2024, der in diesem Jahr vom 21. bis 24. Mai in Shanghaizum zum 26. Mal stattfindenden weltweit größten Messe der Bäckerei- und Konditoreibranche, vorzustellen. BakeMark ist der führende Hersteller und Vertreiber von Bäckereizutaten in Nordamerika. In Zukunft werden die beiden Branchenschwergewichte hochwertige Backwaren und Dienstleistungen anbieten, die eine gesündere Ernährung der Kundschaft fördern.

Angel Yeast und BakeMark werden gemeinsam drei Produktlinien mit über 40 Produkten einführen, darunter: