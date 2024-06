- Herr Lam übernimmt die Position von Herrn Scott Nirenberski, der seit September 2020 als CFO fungierte.

TORONTO, ON, 4. Juni 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein KI- und Datenwissenschaftsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Gesundheitsvorsorge gerichtet ist, freut sich, die Bestellung von Anthony Lam zum Chief Financial Officer mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Herr Lam, der direkt an Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, berichtet, zeichnet für sämtliche der folgenden Funktionen verantwortlich: Finanzen, Rechnungswesen, Finanzberichterstattung, Rechnungsprüfung, Steuern und Kapitalplanung. Herr Lam übernimmt die Rolle des Chief Financial Officer von Scott Nirenberski, der in den letzten vier Jahren als CFO des Unternehmens tätig war.

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, erklärte dazu wie folgt: „Wir sind nicht nur hocherfreut, sondern auch stolz, Anthony im Führungsteam von HEALWELL begrüßen zu können. Anthonys bisherige Finanzerfahrung als CFO mehrerer privater und börsennotierter Technologieunternehmen ist im Rahmen des Eintritts von HEALWELL in sein nächstes Wachstumsstadium von unschätzbarem Wert. Ich möchte mich auch bei Scott Nirenberski bedanken, der seit September 2020 als unser CFO fungiert und dazu beigetragen hat, den Übergang von dem Vorgängerunternehmen MCI OneHealth hin zum Start von HEALWELL im Oktober 2023 zu unterstützen. Wir sind für die Dienste und die Unterstützung von Scott sehr dankbar und wünschen ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute.“

Anthony Lam ist eine führende Wirtschaftspersönlichkeit mit mehr als 20-jähriger Erfahrung in gehobenen internationalen finanziellen und operativen Führungsrollen in mehreren wachstumsstarken öffentlichen und privaten Unternehmen in so vielseitigen Sektoren wie Cybersicherheit, digitale Gesundheit, digitale Medien, Kundenbindung, SaaS, Software, Gaming, E-Commerce und Technologielizenzierung. Mit seinem langjährigen Hintergrund in Analytik, Finanzmitteldisposition und Kapitalmärkten umfasst die Liste von Anthonys Leistungen erfolgreiche Fusionen und Unternehmenskäufe, Debt Fundraising und Kapitalbeschaffung sowie Börsennotierungen an den Börsen von Toronto, London und der NASDAQ.

Seite 2 ► Seite 1 von 5