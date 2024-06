CALGARY, ALBERTA - 4. Juni 2024 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (FWB: SMKA) (OTCQX: OILSF) („Saturn“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen vorbehaltlich der Markt- und weiterer Bedingungen die Absicht hat, vorrangig besicherte Second Lien Notes in einem Gesamtnennbetrag von 625 Millionen US $ mit Fälligkeit 2029 (die „Notes“) im Rahmen eines privaten Emissionsangebots (das „Emissionsangebot“), das von den Registrierungspflichten des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „Securities Act“) befreit ist, Käufern anzubieten, die gemäß Rule 144A und Regulation S des Securities Act zulässig sind. Die Besicherung der Notes erfolgt durch perfektionierte Pfandrechte zweiter Priorität auf im Wesentlichen sämtliche Vermögenswerte des Unternehmens vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. Anfänglich sind die Notes nicht garantiert, können dies aber in Zukunft auf der Basis von vorrangig besicherten Second Liens (zweite Pfandrechte) durch zukünftige ausgewählte Tochtergesellschaften des Unternehmens vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen sein.

Das Unternehmen beabsichtigt die Verwendung des Nettoerlöses aus dem Emissionsangebot (a) zusammen mit den liquiden Mitteln und dem Erlös aus seinem kürzlichen Bought Deal-Emissionsangebot von Zeichnungsscheinen im Wert von 100 Millionen $ zur Finanzierung eines Teils der Bargegenleistung für den ausstehenden Erwerb von bestimmten Öl- und Gas-Konzessionsgebieten, -Beteiligungen und dazugehörigen Aktiva im Süden von Saskatchewan durch das Unternehmen seitens der Veren Partnership (vormals Crescent Point Resources Partnership) (die „Akquisition“), (b) zur vollständigen Rückzahlung des vorrangig besicherten befristeten Darlehens (Term Loan), und (c) für allgemeine Unternehmenszwecke, wozu die Umstrukturierung bestimmter Sicherungsinstrumente zählen kann. Darüber hinaus hat sich Saturn auch eine Zusage für das Arrangement einer neuen Reserve-Based Loan Facility („RBL“) mit einer verfügbaren Kapazität von 150 Millionen $ gesichert, die bei Transaktionsabschluss der Akquisition noch nicht in Anspruch genommen sein wird.