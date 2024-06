SHANGHAI, 5. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am 4. Juni 2024 fand in Shanghai, China, die Internationale Konferenz und Ausstellung für Wasserstoff- und Brennstoffzellenfahrzeuge (FCVC 2024) statt.

Das Flaggschiff der nächsten Generation von GWM-FTXT ist das "120kW-Brennstoffzellensystem", das für die flexible Integration in verschiedene Arten von wasserstoffbetriebenen Nutzfahrzeugen konzipiert ist. Es zeichnet sich durch hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und Integrationsvorteile aus und eignet sich für die anspruchsvollen Betriebsumgebungen im Langstreckenverkehr.

Mit Blick auf die Zukunft positioniert GWM-FTXT "Langstrecken-Schwerlastverkehr" als primäre Anwendungsrichtung für wasserstoffbetriebene Nutzfahrzeuge. Mit der Lösung "Flüssigwasserstoff + Hochleistungsbrennstoffzelle" will das Unternehmen Wasserstofffahrzeuge für den Fernverkehr vorantreiben und seine Reichweite schrittweise auf Sektoren wie den Seeverkehr, die Kraft-Wärme-Kopplung und die Energiespeicherung ausweiten.

Kürzlich hat GWM-FTXT das Projekt "Hundert Fahrzeuge, zehn Stationen" in der Region Peking-Tianjin-Hebei in China gestartet. Dieses Projekt zielt in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industriekette darauf ab, die Verbreitung von Wasserstofffahrzeugen weiter zu steigern und die Entwicklung der Wasserstoffinfrastruktur und des Hochgeschwindigkeitsnetzes in China zu unterstützen.

GWM-FTXT hat sich zu einem wichtigen Akteur im chinesischen Wasserstoffsektor entwickelt und seine Expansion auf dem internationalen Markt beschleunigt. Sie begrüßt die Zusammenarbeit mit globalen Partnern, Investoren und Kunden, die sie besuchen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit erörtern möchten, um gemeinsam eine globale grüne und nachhaltige Entwicklung zu fördern.

